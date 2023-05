Dyrektor CKE o "najistotniejszej zmianie" na maturze z języka polskiego

W egzaminie z języka polskiego w formule 2023 dużo więcej uwagi poświęcamy umiejętnościom, które są niezbędne na lekcjach języka polskiego, ale są też niezbędne po zakończeniu edukacji - mówił w TVN24 Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wyliczał, że chodzi tu między innymi o umiejętności argumentowania, przedstawiana własnego stanowiska czy syntetyzowania informacji. - To jest ta najistotniejsza zmiana - dodał.

O godzinie 9, egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym, rozpoczęły się matury. Przystępuje do nich ponad 270 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących, techników i szkół branżowych II stopnia. Wraz z nimi egzaminy zdają też abiturienci z wcześniejszych roczników.

W tym roku egzaminy przeprowadzane są w dwóch formułach. Tegoroczni absolwenci liceów ogólnokształcących to pierwszy rocznik, który uczył się w 4-letnim liceum zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego i zdaje egzamin w nowej formule.

"Najistotniejsza zmiana" w tegorocznej maturze z polskiego

O zmianach w tegorocznych maturach z języka polskiego mówił w TVN24 Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

- My w egzaminie z języka polskiego w formule 2023 dużo więcej uwagi poświęcamy umiejętnościom, które są niezbędne na języku polskim, są kształcone na języku polskim, ale są też niezbędne po zakończeniu edukacji w zakresie języka polskiego - mówił. Wskazywał, że są to umiejętności, które służą do tego, żeby argumentować, przedstawiać swoje własne stanowisko, szukać pewnych podobieństw i różnic między tekstami różnego rodzaju.

- Są zadania, które sprawdzają umiejętność nie tyle streszczania, co syntetyzowania informacji, co jest niezmiernie istotne w tym czasie, w którym mamy bardzo wiele dostępnych informacji. Trzeba te informacje syntetyzować po to, żeby przedstawić je zwierzchnikowi, koledze, koleżance w sposób bardziej zwięzły - mówił dalej.

- Naszym zdaniem egzamin jest bardziej dostosowany do tego, co jest potrzebne po skończeniu szkoły, na studiach i w pracy. To są takie umiejętności, które są sprawdzane na języku polskim przez pryzmat literatury, ale na innych przedmiotach są sprawdzane przez wiedzę specyficzną z tego przedmiotu, natomiast umiejętności - argumentowanie, uzasadnienie, przedstawianie opinii, to się dzieje tak naprawdę we wszystkich arkuszach egzaminacyjnych - podkreślił Smolik.

- To jest ta najistotniejsza zmiana, która tak naprawdę z każdą kolejną formułą egzaminu niejako staje się coraz bardziej widoczna w tych arkuszach, które przygotowujemy - dodał.

