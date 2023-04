Matura 2023. Terminy i harmonogram egzaminów z poszczególnych przedmiotów

Już 4 maja rusza tegoroczna matura, potrwa do 23 maja. Abiturienci kończący szkołę średnią podejdą do egzaminów pisemnych i ustnych. Przedstawiamy harmonogram terminu głównego, dodatkowego, poprawkowego oraz datę ogłoszenia wyników.

Jak wyjaśnia Centralna Komisja Egzaminacyjna, by zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo, należy przystąpić do wszystkich wymaganych prawem egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, tj. języka polskiego i języka obcego, oraz w części pisemnej, tj. języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, uzyskać co najmniej 30 proc. punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej oraz w części pisemnej oraz przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej.