Lista 280 pytań na maturę w 2023 roku. Jest jawna, to nie fake

O co zapytają na maturze?

Dlaczego pytania są jawne?

- Myślę, że to odbierze trochę stresu, który towarzyszy egzaminowi ustnemu - mówi Smolik. - Przygotowywanie się z tych zagadnień będzie rozwojowe, bo ta wiedza przyda się też przy części pisemnej egzaminu. To oczywiście nie oznacza, że nauczyciele mają nie omawiać innych tematów dotyczących lektur. To jest lista zagadnień na egzamin ustny, a nie lista tego, co ma robić nauczyciel na lekcji - podkreśla.