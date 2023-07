Dziś wyniki matur. Jak je sprawdzić w internecie

Matura 2023. Jak sprawdzić wyniki

By sprawdzić wyniki matury pisemnej przez internet w systemie ZIU (Zintegrowany Interfejs Użytkownika), należy przejść na stronę ziu.gov.pl, a następnie uzupełnić pola "login" oraz "hasło" danymi otrzymanymi uprzednio od dyrektora szkoły, wychowawcy lub innego upoważnionego do tego nauczyciela. Co zrobić, jeśli zgubiło się podane wcześniej hasło? Wówczas wystarczy wybrać opcję "nie pamiętam hasła" i postępować zgodnie ze wskazówkami przesłanymi na przypisany do danego użytkownika adres e-mail. Do serwisu można się też zalogować za pomocą profilu zaufanego, e-dowodu lub bankowości elektronicznej.