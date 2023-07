Jak się odwołać od wyniku egzaminu maturalnego? Procedura krok po kroku

Maturzysta, który uzna, że jego egzamin maturalny został błędnie oceniony, lub nie zgadza się ze swoim wynikiem, może złożyć od niego odwołanie. Jak to zrobić? Kiedy i gdzie złożyć wniosek? Wyjaśniamy procedurę krok po roku.

Maturzyści poznali w piątek o godz. 8:30 wyniki tegorocznych egzaminów dojrzałości. Większość z nich ma powody do zadowolenia, bo egzaminu nie zdało tylko 15,6 proc. z nich. Jeden egzamin oblało 11,3 proc., te osoby mają prawo do poprawki w sierpniu. Pozostałe 4,3 proc. będzie mogło maturę poprawić w przyszłym roku. Dla porównania w 2022 roku egzamin maturalny zdało przy pierwszym podejściu 78,2 proc. uczniów, w 2021 roku 74,5 proc., a w 2020 - 74 proc.

Wśród tegorocznych maturzystów znajdą się jednak zapewne tacy, którzy nie zgadzają się z uzyskanym wynikiem. Osobom tym przysługuje prawo odwołania się od swoich rezultatów. W jaki sposób mogą to zrobić?

1. Wgląd do pracy

Pierwszym krokiem, który należy wykonać, jest złożenie wniosku o wgląd do pracy, która według zdającego została błędnie oceniona. Można to zrobić za pośrednictwem aplikacji elektronicznej, dostępnej tutaj. Wówczas, po wypełnieniu elektronicznego formularza, nie ma już potrzeby wysyłania wniosku do swojej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej pocztą. We wniosku trzeba podać imię i nazwisko, PESEL, dane teleadresowe oraz przedmiot i poziom egzaminu, którego wgląd ma dotyczyć.

Informacja o terminie wglądu zostanie przekazana danej osobie w ciągu pięciu dni roboczych, a termin ten wyznaczany jest zgodnie z kolejnością wpływu wniosków. Nie ma więc możliwości przesunięcia go na wcześniejszą datę. Osobą uprawnioną do wglądu jest wyłącznie maturzysta. Może on zrobić zdjęcia swojej pracy, a także wykonać notatki na przygotowanych do tego kartkach. Prawo wglądu obowiązuje przez sześć miesięcy od otrzymania wyniku egzaminu.

2. Weryfikacja sumy punktów - jak przebiega?

Po dokonaniu wglądu do sprawdzonej pracy, jeśli maturzysta nie zgadza się z przyznanymi punktami lub uważa, że zadanie zostało niewłaściwie ocenione, może zwrócić się do OKE z wnioskiem o weryfikację sumy punktów. Wypełniony i podpisany wniosek dotyczący egzaminu trzeba złożyć osobiście, przez osobę występującą w jego imieniu, drogą mailową lub pocztą do odpowiedniej OKE w ciągu dwóch dni od dnia dokonania wglądu. Formularz tego wniosku dostępny jest na stronie OKE. Weryfikacja sumy punktów następuje w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania wniosku.

W przypadku zastrzeżeń technicznych, takich jak błędy w sumowaniu liczby punktów, weryfikacji dokonuje pracownik wskazany przez dyrektora OKE. Z kolei w przypadku zastrzeżeń do kwestii merytorycznych, dyrektor OKE wskazuje osobę, która ponownie oceni rozwiązania wskazanych zadań. Do weryfikacji sumy punktów wyznaczany jest inny egzaminator niż ten, który oceniał pracę jako pierwszy. O rezultacie weryfikacji maturzysta informowany jest w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku przez OKE w sprawie ponownego sprawdzenia pracy. Jeśli w jej wyniku suma punktów zostanie podwyższona, absolwent otrzyma nowy wynik i nowe świadectwo dojrzałości.

3. Odwołanie do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego

Jeśli maturzysta nadal nie jest usatysfakcjonowany ze swojego wyniku, może odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego (KAE), za pośrednictwem dyrektora OKE, co jest ostatnim możliwym krokiem tej procedury. Odwołanie to należy złożyć w ciągu siedmiu dni od dnia otrzymania informacji o wyniku weryfikacji sumy punktów. Odwołanie może dotyczyć wyłącznie rozwiązań zadań otwartych.

W odwołaniu należy wskazać zadania egzaminacyjne, które zdaniem zdającego są błędnie ocenione wraz z uzasadnieniem, w którym wykazano, że zadanie jest wykonane poprawnie merytorycznie i spełnia warunki określone w poleceniu. Wówczas, jeśli dyrektor OKE zgadza się z zastrzeżeniami zdającego, może dokonać ponownej weryfikacji sumy punktów. Jeśli jednak uzna taki wniosek za bezzasadny, przekazuje go do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (CKE). Dyrektor CKE przekazuje następnie odwołanie do KAE, nie podając danych osobowych zdającego, a czas na rozpatrzenie jego odwołania wynosi 21 dni od dnia przekazania odwołania przez dyrektora OKE do dyrektora CKE. Rozstrzygnięcie KAE jest ostateczne.

Autor:pb//az

Źródło: oke.waw.pl, cke.gov.pl