Minister ogłasza zmiany na maturze. Jest nowa lista pytań z polskiego

Nowa matura po reformie

Matura 2023 to pierwszy egzamin dojrzałości, który będzie przeprowadzany dla uczniów czteroletnich liceów. To nastolatki, które w efekcie reformy edukacji byłej minister Anny Zalewskiej nie poszły do gimnazjów. Już od 2017 roku politycy obozu rządzącego zapowiadali, że dla nich egzamin będzie trudniejszy. Od 2019 roku, gdy ta młodzież zaczęła naukę w liceum według nowych podstaw programowych, było wiadomo, że materiał do opanowania na egzamin dojrzałości będzie obszerniejszy. Szczególnie widoczne było to w przypadku języka polskiego - maturzystów, którzy zdawali maturę w trzyletnim liceum obowiązywało 13 lektur, tych w czteroletnim ponad 40.