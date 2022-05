Matura 2022. Kiedy wyniki? Kiedy matury poprawkowe?

czytaj dalej

Słowa papieża Franciszka o tym, że to być może działania NATO mogły sprowokować Rosję do wywołania wojny w Ukrainie, komentował w TVN24 jezuita, ksiądz Jacek Prusak. Mówił, że papież "ma inną wrażliwość niż my". - My mu zarzucamy brak wrażliwości na tę część świata, którą jest Europa, ale pamiętajmy, że my nie rozumiemy jego kontekstu człowieka z Ameryki Łacińskiej - powiedział. - My chcemy, żeby on wyszedł z roli przywódcy duchowego i stał się przywódcą politycznym, a on tego nie chce zrobić - dodał.