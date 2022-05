Matura 2022. Język polski na początek

Dopiero w przyszłym roku część ustna matury z polskiego będzie znów obowiązkowa. Również dla osób, które w tym roku obleją egzamin albo którym zostanie on unieważniony. Żeby zdać, trzeba uzyskać przynajmniej 30 proc. możliwych do zdobycia punktów.

Matura 2022. Ile trwa matura z języka polskiego

Na rozwiązanie zadań maturalnych z języka polskiego na poziomie podstawowym abiturienci mają 170 minut. W przypadku osób ze zdiagnozowanym autyzmem, niesłyszących i słabosłyszących oraz niepełnosprawnych ruchowo w związku z mózgowym porażeniem dziecięcym czas ten wydłuża się do 200 minut. Maturzyści niewidomi i słabowidzący mają do dyspozycji natomiast 255 minut. Odpowiednie orzeczenie uprawnia też do pisania egzaminu w osobnej sali czy korzystania z dodatkowych pomocy technicznych lub wsparcia nauczyciela.

Osoby, które z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie są w stanie dziś przystąpić do matury z polskiego, będą mogły to zrobić 1 czerwca o godz. 9:00. W tym celu one albo ich rodzice muszą - i to najpóźniej dzisiaj - przedłożyć dyrektorowi szkoły stosowny wniosek.