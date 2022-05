CKE: do polskich matur przystępuje w tym roku 41 obywateli Ukrainy

Do polskich matur przystępuje w tym roku 41 obywateli Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego - poinformowała Centralna Komisja Egzaminacyjna. CKE wprowadziła dla nich pewne ułatwienia na egzaminach, między innymi mogą mieć wydłużony czas na rozwiązanie zadań.

Matury 2022 rozpoczęły się w środę egzaminem z języka polskiego na poziomie podstawowym.

Rozporządzenie ministra edukacji i nauki w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy z 21 marca br. wprowadziło możliwość przystąpienia w bieżącym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego uczniom będącym obywatelami Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski. Zgodnie z nim uczniowie z Ukrainy mogli w polskiej szkole, w której obecnie się uczą, złożyć deklarację chęci przystąpienia do egzaminu. W przypadku matury mogli to zrobić do 31 marca br., a w przypadku egzaminu ósmoklasisty do 11 kwietnia.

41 maturzystów z Ukrainy

Jak podaje Centralna Komisja Egzaminacyjna, deklaracje zdawania polskiej matury złożyło 41 osób, obywateli Ukrainy. Łącznie mają oni przystąpić - zgodnie z deklaracjami - do 201 egzaminów pisemnych.

10 deklaracji przekazano ze szkół ponadpodstawowych do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) w Warszawie (obejmuje woj. mazowieckie), 9 do OKE w Jaworznie (woj. śląskie), 7 do OKE w Łomży (obejmuje dwa województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie) i do OKE w Poznaniu (obejmuje trzy województwa: wielkopolskie, zachodniopomorskie i lubuskie), 5 do OKE we Wrocławiu (województwa dolnośląskie i opolskie), po 1 do OKE w Łodzi (województwa łódzkie i świętokrzyskie) i do OKE w Krakowie (województwa małopolskie, podkarpackie i lubelskie). Do OKE w Gdańsku nie przekazano deklaracji.

Z około 70 uczniów, którzy podeszli w środę do matury w Zespole Szkół w Siemiatyczach, znalazła się jedna Ukrainka - Alona, która do Polski przyjechała z Charkowa.

- Chcę iść do Wrocławia na kosmetologię. Dobrze rozumiem język polski, niektóre słowa potrafię napisać, ale najtrudniej jest mi mówić po polsku. Zdaję jeszcze chemię i rosyjski - mówiła w rozmowie z reporterką TVN24.

Zasady zdawania egzaminu maturalnego

Tak jak polscy abiturienci, także maturzyści z Ukrainy muszą przystąpić do trzech obowiązkowych pisemnych egzaminów na poziomie podstawowym: z języka polskiego, z matematyki i z języka obcego. Muszą też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą zdawać maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Aby zdać maturę, muszą uzyskać minimum 30 proc. punktów z egzaminów obowiązkowych na poziomie podstawowym. W przypadku przedmiotu na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego, wynik z egzaminu służy tylko przy rekrutacji na studia.

Matury 2022, pewne ułatwienia dla Ukraińców

Marcowe rozporządzenie ministra edukacji i nauki umożliwiło Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wprowadzenie dodatkowych dostosowań na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie maturalnym i egzaminie zawodowym dla uczniów i absolwentów, którzy przybyli do Polski z Ukrainy po 24 lutego 2022 r. Pod koniec marca CKE opublikowała aneksy do informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i matur zawierające informacje na temat tych dostosowań.

Zgodnie z nimi, czas trwania egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym mógł zostać wydłużony dla abiturienta, któremu przysługuje dostosowanie, ze 170 minut do 255, a na poziomie rozszerzonym - może byź wydłużony ze 180 minut do 270 minut.

Czas trwania egzaminu z matematyki na poziomie podstawowym pozostaje bez zmian, ale na poziomie rozszerzonym może być wydłużony ze 180 minut do 270 minut. Tak samo będzie, jeśli chodzi o egzamin z języka obcego - na poziomie podstawowym czas pozostaje bez zmian, a na rozszerzonym może być wydłużony ze 150 minut do 210 minut.

Czas trwania egzaminów z przedmiotów dodatkowych zdawanych na jednym poziomie - rozszerzonym (biologia, chemia, fizyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie) może być wydłużony ze 180 minut do 270 minut.

Arkusz z języka polskiego na poziomie podstawowym był arkuszem treściowo tożsamym z arkuszem w formie standardowej, ale z dostosowaniami, tj. instrukcjami oraz poleceniami przetłumaczonymi na język ukraiński, ale teksty i zadania były w języku polskim., a zapisywanie rozwiązań zadań wymagane było w języku polskim.

Arkusz z matematyki na poziomie podstawowym będzie arkuszem treściowo tożsamym z arkuszem w formie standardowej, ale pełna treść arkusza, tj. instrukcje, polecenia do zadań, treść zadań - zostaną przetłumaczone na język ukraiński. Zapisywanie rozwiązań zadań będzie możliwe w języku ukraińskim.

Arkusz z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym będzie arkuszem treściowo tożsamym z arkuszem w formie standardowej z dostosowaniami, tj. instrukcje oraz polecenia przetłumaczone na język ukraiński, zadania będą w języku obcym, tak samo jak zapisywanie ich rozwiązań.

Arkusze z wszystkich przedmiotów na poziomie rozszerzonym oraz arkusze z języków obcych nowożytnych na poziomie dwujęzycznym będą arkuszami treściowo tożsamymi z arkuszami w formie standardowej. Zapisywanie rozwiązań zadań: w arkuszach z języków obcych nowożytnych będzie w danym języku obcym nowożytnym, w arkuszu z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego na poziomie rozszerzonym - w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, w arkuszach z pozostałych przedmiotów - w języku polskim.

