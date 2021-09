Odwołania od wyniku matur. Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego uznało racje maturzystów w przypadku 57 zadań

Maturzyści złożyli do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego odwołania w zakresie oceny ponad 1,5 tysiąca zadań. Największa liczba odwołań dotyczyła zadań z biologii i z języka polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna podała, że kolegium podjęło rozstrzygnięcia na korzyść maturzystów w przypadku 57 zadań.

W przypadku odwołania do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego zdający są zobowiązani wskazać konkretne zadania, w przypadku których nie zgadzają się z rozstrzygnięciem dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczącym oceny z egzaminu. Muszą również uzasadnić swoje zdanie, wyjaśniając poprawność merytoryczną rozwiązania zadania oraz jego zgodność z poleceniem.

Zgodnie z przepisami, każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialne okręgowej komisji egzaminacyjnej o wgląd do swojej ocenionej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia odnośnie oceny może wystąpić - tak jak w latach ubiegłych - o weryfikację do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor OKE - po rozpatrzeniu wniosku - może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

Jeżeli maturzysta nadal kwestionuje wynik matury, może odwołać się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Wniosek o odwołanie do Kolegium należy złożyć w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji z OKE odnośnie wyniku weryfikacji sumy punktów. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Rzymkowski: ta matura wypadła dobrze TVN24

Maturzyści złożyli wnioski o wgląd do ponad 29 tysięcy arkuszy egzaminacyjnych

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie lub tylko część odpowiedzi lub nie uznać go wcale. Te właśnie odpowiedzi, których nie uzna przekazuje dalej do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład Kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy oraz eksperci z określonej dziedziny nauki.

Jak przekazał dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik w 2021 roku (stan na 3 sierpnia br.) zdający złożyli w OKE wnioski o wgląd do 29 151 arkuszy egzaminacyjnych. W przypadku 7 991 arkuszy – po dokonaniu wglądu – zdający wnioskowali o weryfikację sumy przyznanych punktów. Dyrektorzy OKE rozstrzygnęli na korzyść zdających w przypadku 1 536 arkuszy. Kolejne dane będą gromadzone z OKE – zgodnie z planem danych koordynowanych – 26 listopada.

Rozstrzygnięcia na korzyść maturzystów w przypadku 57 zadań

Podobnie jak w latach ubiegłych, maturzyści, którzy nie zgodzili się z rozstrzygnięciem dyrektora OKE, odwołali się do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. Maturzyści odwołali się w zakresie oceny 1 564 zadań (stan na 10 września). Największa liczba odwołań (ogółem około 82 procent) dotyczyła zadań z: biologii na poziomie rozszerzonym (842 zadania) oraz języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym (441 zadań). Kolegium podjęło rozstrzygnięcia na korzyść maturzystów w przypadku 57 zadań. W przypadku pozostałych zadań (1 507) – Kolegium utrzymało rozstrzygnięcie dyrektora OKE.

Matura 2021

W tym roku w związku z epidemią COVID-19 i koniecznością prowadzenia edukacji zdalnej egzamin maturalny był przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych ogłoszonych w grudniu ubiegłego roku, a nie na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań (o 20-30 procent) określonych w podstawie.

Tak jak w latach ubiegłych maturzyści musieli obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego (obligatoryjne są na poziomie podstawowym).

Nie było w tym roku obowiązkowych egzaminów ustnych (z języka polskiego i języka obcego). Zdawali je tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą. Nie było też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli z przedmiotu do wyboru. Chętni tak jak w latach ubiegłych mogli przystąpić maksymalnie do sześciu takich egzaminów. Aby zdać maturę trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych co najmniej 30 procent punktów możliwych do zdobycia; w przypadku przedmiotów do wyboru nie ma progu zaliczeniowego.

Maturę zdało 83 procent tegorocznych absolwentów

W tym roku maturę zdało 83 procent tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych - podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, uwzględniając wyniki egzaminów w sesji majowej, dodatkowej czerwcowej i poprawkowej w sierpniu. Spośród tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących maturę zdało 87 procent przystępujących do egzaminów, a spośród absolwentów techników - 75 procent.

Autor:js/kg

Źródło: PAP