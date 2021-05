Ruszają matury. Na pierwszy ogień język polski

Egzaminem pisemnym z języka polskiego rozpoczyna się matura - odbywać się będzie w reżimie sanitarnym. Sesja egzaminów pisemnych potrwa do 20 maja. Egzaminy ustne będą od 19 do 21 maja. Powodzenia maturzystom życzył w poniedziałek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

We wtorek rano egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczynają się matury - przystąpi do nich około 271 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów ogólnokształcących i techników. Chęć przystąpienia do matury – tak jak w latach ubiegłych – zadeklarowali też abiturienci z wcześniejszych roczników.

Wśród nich będą osoby, które zdecydowały się przystąpić do egzaminu bądź egzaminów niezdanych w ubiegłych latach, przystąpić do egzaminu z nowego przedmiotu lub przystąpić do zdawanego wcześniej egzaminu, aby poprawić jego wynik - takich osób jest blisko 96 tysięcy. Wśród tegorocznych maturzystów są - jak poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik - 34 osoby, które będą zdawały egzaminy zagranicą.

Egzaminem pisemnym z języka polskiego na poziomie podstawowym rozpoczynają się matury Marcin Bielecki/PAP

"Wykorzystajcie wiedzę oraz umiejętności zdobyte podczas szkolnej edukacji"

"Drodzy Maturzyści, przystępujecie do jednego z najważniejszych egzaminów w życiu, do którego przygotowywaliście się przez wiele lat. Życzę Wam spokoju, koncentracji i wytrwałości. Wykorzystajcie wiedzę oraz umiejętności zdobyte podczas szkolnej edukacji, aby realizować własne plany i spełniać marzenia" – napisał minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. "Trzymam także kciuki za uczniów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego poza granicami kraju. Jestem przekonany, że wiedza zdobyta podczas nauki w polskich szkołach będzie dla Was przepustką do przyszłej kariery. Powodzenia na egzaminach!" - życzył minister abiturientom.

Maturzyści będą musieli - tak jak w latach ubiegłych - obowiązkowo przystąpić do trzech egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Nie będzie jednak obowiązkowych egzaminów ustnych. Zdawać je będą tylko ci maturzyści, którzy potrzebują wyniku z egzaminu ustnego przy rekrutacji na uczelnie za granicą.

Nie będzie też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Chętni będą mogli - jak dotąd - przystąpić nawet do sześciu takich egzaminów.

Egzaminy pisemne będą się rozpoczynały o godzinie 9 i 14.

Matury w reżimie sanitarnym

Na egzamin maturalny może przyjść wyłącznie osoba bez objawów chorobowych kompatybilnych z objawami COVID-19. Zasada ta obowiązuje zdających, nauczycieli, egzaminatorów, obserwatorów, pracowników szkoły i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu.

Na egzamin nie może przyjść osoba przebywająca w domu z osobą w izolacji w warunkach domowych albo jeśli sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.

Od tej reguły będą dwa wyjątki: osoba, która przechorowała COVID-19 (jest ozdrowieńcem) oraz osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19 (przyjęła wszystkie przewidziane procedurą dawki danej szczepionki), może przyjść na egzamin, nawet jeżeli przebywa w domu z osobą w izolacji bądź z osobą na kwarantannie.

Abiturienci, którzy nie będą mogli z przyczyn losowych lub zdrowotnych przystąpić do egzaminów w sesji majowej, będą mogli przystąpić do nich w sesji dodatkowej w czerwcu. Jej termin wyznaczono na 1-16 czerwca.

Autor:asty/kg

Źródło: PAP