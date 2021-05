Matura 2021. Zobacz arkusze z języka polskiego

Obowiązkową pisemną maturą z języka polskiego rozpoczął się egzaminacyjny maraton dla absolwentów liceów i techników. Do sprawdzianu przystąpiło we wtorek ponad 270 tysięcy maturzystów. Już wiemy, przed jakimi stanęli wyzwaniami.

Matura 2021. Język polski - trzy wypracowania do wyboru

Maturzyści mieli do wyboru trzy tematy wypracowania. Pierwszy: "Czy ambicja ułatwia człowiekowi osiągnięcie zamierzonego celu? Rozważ problem, odwołując się do fragmentu 'Lalki' Bolesława Prusa, całego utworu oraz do wybranego tekstu kultury". Drugi brzmiał: "Miasto – przestrzeń przyjazna czy wroga człowiekowi? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do fragmentu 'Ziemi obiecanej' Władysława Stanisława Reymonta oraz do wybranych tekstów kultury". Trzeci temat dotyczył interpretacji wiersza - maturzyści mieli przeanalizować "Strych" Beaty Obertyńskiej.