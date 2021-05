Maturzyści mierzą się z pierwszym przedmiotem na poziomie rozszerzonym oraz z filozofią

Bez obowiązkowych egzaminów ustnych i przedmiotów rozszerzonych

Najpopularniejsze dwa dodatkowe przedmioty. Angielski najchętniej wybierany

Nie ma też w tym roku obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z przedmiotu do wyboru. Chętni mogą przystąpić maksymalnie do egzaminów z sześciu takich przedmiotów.

Według CKE z deklaracji maturzystów wynika, że 13,5 procenta tegorocznych absolwentów liceów i techników zadeklarowało, że nie przystąpi do ani jednego takiego egzaminu. Do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego chce przystąpić 26,9 proc. tegorocznych absolwentów, do dwóch – 29,3 procenta, do trzech – 24,7 procenta, do czterech – 5 procent, do pięciu – 0,5 procenta, a do sześciu – 0,1 procenta.