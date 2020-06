"Wesele" i wiersz Anny Kamieńskiej na egzaminie z języka polskiego. Maturzyści dzielą się tematami w sieci

Egzamin maturalny z języka polskiego, do którego w poniedziałek rano podeszło około 272 tysiące tegorocznych absolwentów liceów i techników, to pierwszy z serii obowiązkowych egzaminów maturalnych. Zakończył się on około godziny 12. - Przebiegł bez zakłóceń - poinformował dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Marcin Smolik.