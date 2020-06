Ustne matury odwołane, ale część uczniów będzie je zdawać. Wiemy, ilu ich jest

Tegoroczny egzamin dojrzałości i przygotowania do niego przebiegają w cieniu epidemii. Najpierw - 12 marca - maturzyści przestali chodzić do szkoły, bo zawieszono zajęcia dydaktyczne. Później okazało się, że do szkół już nie wrócą - zakończenia roku pod koniec kwietnia odbywały się dla nich zdalnie, do placówek przychodzili jedynie odebrać świadectwa. Wszystko w reżimie sanitarnym. Dopiero wtedy dowiedzieli się też, kiedy ostatecznie odbędą się ich egzaminy dojrzałości - te rozpoczną się w poniedziałek 8 czerwca.