Matura rozszerzona z matematyki, mamy arkusze z zadaniami. Wśród nich - projektowanie smartfona

W poniedziałek 15 czerwca niemal 66 tysięcy chętnych absolwentów liceów i techników podeszło do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym. W tym roku popularniejsze są tylko matury rozszerzone z angielskiego i geografii.

Na maturze rozszerzonej z matematyki absolwenci dostali 180 minut na rozwiązanie 15 zadań. Do zdobycia było 50 punktów, a najwyżej punktowane zadanie (za 7 punktów) dotyczyło smartfonów.

Na podstawie - zmora, na rozszerzeniu - królowa popularności

Choć na poziomie podstawowym matematyka jest zmorą maturzystów - to od lat najczęściej oblewany egzamin - jako wybierany przedmiot na egzamin rozszerzony jest coraz popularniejsza. Najpopularniejszym "rozszerzeniem" w tym roku jest język angielski. Wybrało go około 160 tysięcy tegorocznych absolwentów (prawie 60 procent). Tym samym ten egzamin wyprzedził pod względem popularności rozszerzoną geografię (około 72,4 tysiąca zdających) i właśnie matematykę (niemal 66 tysięcy zdających).

- W tym roku odnotowaliśmy półtoraprocentowy wzrost zdających rozszerzoną maturę z matematyki, co nas cieszy - poinformował Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Harmonogram egzaminacyjny

We wtorek 16 czerwca odbędą się matury z biologii oraz wiedzy o społeczeństwie, w środę 17 czerwca z chemii i informatyki, w czwartek 18 czerwca z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a w piątek 19 czerwca egzaminy z geografii oraz historii sztuki.

Równocześnie od 16 do 18 czerwca w szkołach podstawowych będą przeprowadzane egzaminy ósmoklasisty. Przystąpi do nich niemal 348 tysięcy tegorocznych absolwentów szkół podstawowych. Tego egzaminu nie można oblać, jest jednak bardzo ważny przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.