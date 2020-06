Matura z matematyki na poziomie podstawowym. Mamy arkusze z zadaniami

Matura z matematyki na poziomie podstawowym jest egzaminem obowiązkowym, z którego trzeba uzyskać minimum 30 procent punktów, by otrzymać świadectwo dojrzałości. We wtorek 9 czerwca, z ponad miesięcznym opóźnieniem spowodowanym pandemią, podeszło do niej około 272 tysięcy tegorocznych absolwentów oraz około 30 tysięcy tych, którzy chcieli poprawić wynik z poprzednich lat.