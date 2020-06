Do galowego stroju maseczka lub przyłbica, przymusowe odstępy. Maturzyści w kolejce na egzamin

Tegoroczna matura, która odbywa się w czasie epidemii, jest wyjątkowa. Abiturienci muszą stosować się do szeregu wytycznych i obostrzeń sanitarnych. Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej, muszą zachowywać odstępy oraz zakrywać usta i nos. Przed szkołami utworzyły się kolejki, jedną z nich zarejestrowała kamera TVN24.

W poniedziałek rozpoczynają się matury. Jako pierwszy uczniowie napiszą obowiązkowy pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystąpi do niego ponad 278 tysięcy absolwentów liceów ogólnokształcących i techników.

Odstępy i maseczki

W związku z trwającą epidemią, Centralna Komisja Egzaminacyjna wydała szereg wytycznych, do których muszą stosować się abiturienci. Między innymi czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający mają zachować odstęp co najmniej 1,5 metra oraz mieć zakryte usta i nos.