Rozumiem ich stres. Oni przez dwanaście lat słuchali właśnie o tym momencie, jaki on będzie ważny, ale prawda jest taka, że na nim świat ani się nie zaczyna, ani nie kończy - tak o rozpoczynających się w poniedziałek maturach mówiła Justyna Suchecka z tvn24.pl. Adam Drzewicki z "Matura to Bzdura" wskazywał, że "ten rocznik będzie dużo bardziej odporny na stres, bo miał stres całej pandemii".

W poniedziałek o godzinie 9 rozpoczął się obowiązkowy pisemny egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym. Przystąpiło do niego około 272 tysięcy tegorocznych absolwentów liceów i techników oraz kilka tysięcy abiturientów z wcześniejszych roczników - w sumie ponad 278 tysięcy osób. Po raz pierwszy w historii egzaminów zewnętrznych matura jest przeprowadzana nie w maju, a w czerwcu i odbywa się w reżimie sanitarnym.

"Ten rocznik będzie dużo bardziej odporny na stres, bo miał stres całej pandemii"

O przebiegu tegorocznych matur rozmawiali w TVN24 Justyna Suchecka z tvn24.pl oraz Adam Drzewicki z "Matura to Bzdura". - Stres robi dużo z człowiekiem, ale sądzę, że ten rocznik będzie dużo bardziej odporny na stres, bo miał stres całej pandemii, bo miał stres kiedy odbędą się matury - stwierdził Drzewicki. Dodał, że tegorocznym maturzystom będzie "trudniej ściągać", bo jednak "wszyscy uczniowie będą od siebie siedzieli dużo, dużo dalej".

Odnosząc się do reżimu sanitarnego, jaki panuje w czasie tegorocznych matur, zwracał uwagę, że inaczej sytuacja wygląda już teraz na ulicach i otwartych przestrzeniach. - Dobrze, że chociaż w szkole jest zachowane jakieś bezpieczeństwo - mówił.

"To nie jest coś, co mówi, jakimi są ludźmi. To tylko wynik jednego egzaminu"

O stresie związanym z podchodzeniem do egzaminu dojrzałości mówiła również Justyna Suchecka. - Rozumiem ich stres. Oni przez dwanaście lat słuchali właśnie o tym momencie, jaki on będzie ważny, ale prawda jest taka, że na nim świat ani się nie zaczyna, ani nie kończy. To tylko matura - uspokajała.

Zwracała uwagę, że matury można poprawiać, a przed maturzystami jeszcze wiele egzaminów. - To nie jest coś, co mówi, jakimi są ludźmi. To tylko wynik jednego egzaminu - dodała.

