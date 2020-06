Matura z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Arkusze z zadaniami

Język angielski na poziomie rozszerzonym dla części uczniów był tym egzaminem, który zwieńczył ich zmagania maturalne. W tym roku, by otrzymać świadectwo dojrzałości trzeba uzyskać minimum 30 procent punktów z trzech egzaminów: z języka polskiego (odbył się w poniedziałek 8 czerwca), matematyki (9 czerwca) i języka obcego na poziomie podstawowym (przeprowadzono go 10 czerwca rano). Do tego trzeba podejść do jednego wybranego egzaminu na poziomie rozszerzonym - za nami są już język polski, język łaciński i właśnie angielski. Maturzyści nie mają w tym roku obowiązkowych normalnie egzaminów ustnych - odwołano je z powodu pandemii.