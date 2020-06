Matura z języka angielskiego. Rano podstawa, po południu rozszerzenie

O godzinie 9 rozpocznie się egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu blisko 60 procent absolwentów zmierzy się też z arkuszem rozszerzonym z tego języka.

Od wprowadzenia tak zwanej nowej matury w 2002 roku język angielski jest najpopularniejszym językiem obcym wśród absolwentów liceów i techników. Zdecydowana większość z nich w środę 10 czerwca o godzinie 9 podejdzie do egzaminu z angielskiego na poziomie podstawowym i dla części z nich będzie to już ostatni egzamin maturalny.

Marcin Smolik o egzaminie maturalnym 2020 TVN24

To może być koniec maturalnego maratonu

W tym roku, by zdać maturę, wystarczy bowiem otrzymać 30 procent punktów z trzech egzaminów: języka polskiego (odbył się w poniedziałek 8 czerwca), matematyki (9 czerwca) i właśnie języka obcego. Do tego uczniowie muszą podejść do jednego egzaminu na poziomie rozszerzonym - jeśli ktoś wybrał polski (matura odbywała się w poniedziałek) lub łacinę (we wtorek) i teraz dołoży do tego pisemny angielski, maturę może mieć już za sobą. Wszystko dlatego, że w związku z pandemią w tym roku zrezygnowano z obowiązkowych dotąd egzaminów ustnych.

Matura z języka angielskiego na poziomie podstawowym trwa 120 minut. Uczniowie wykazują się umiejętnością pisania, czytania i rozumienia ze słuchu. W związku z koniecznością puszczenia uczniom nagrań to najtrudniejszy egzamin do przeprowadzenia. By zapewnić uczniom komfort przy zadaniach ze słuchania, dyrektorzy szkół zwykle organizują egzaminy w mniejszych salach. To zaś powoduje konieczność powołania większej liczby komisji egzaminacyjnych.

Najpopularniejsze rozszerzenie

W środę po południu dla chętnych zostanie przeprowadzony egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. O godzinie 14 podejdzie do niego niemal 60 procent tegorocznych maturzystów.

Język angielski jest w tym roku najpopularniejszym rozszerzeniem. Wybrało go prawie 163 tysiące tegorocznych maturzystów. Tym samym ten egzamin wyprzedził pod względem popularności rozszerzoną geografię (około 72,4 tysiąca zdających) i matematykę (niemal 66 tysięcy zdających). Dla porównania drugi pod względem popularności język obcy na poziomie rozszerzonym - niemiecki - zdaje w tym roku 6376 absolwentów.

Harmonogram maturalny

W tym tygodniu to koniec egzaminów maturalnych. Maturzyści powrócą do szkół w poniedziałek 15 czerwca, to na wtedy zaplanowano egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym oraz z filozofii.

W przyszłym tygodniu czekają nas następujące egzaminy: we wtorek 16 czerwca biologia i wiedza o społeczeństwie, w środę 17 czerwca chemia i informatyka, w czwartek 18 czerwca język niemiecki na poziomie podstawowym i rozszerzonym, a w piątek 19 czerwca egzaminy z geografii oraz historii sztuki.

Autor:Justyna Suchecka

Źródło: tvn24.pl