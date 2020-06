Egzaminacyjny tydzień. W poniedziałek wracają matury, we wtorek egzamin ósmoklasisty

Maturalny maraton trwa

Pierwszy poważny egzamin ósmoklasistów

We wtorek 16 czerwca rozpoczną się egzaminy ósmoklasistów. Uczniowie kończący szkołę podstawową muszą podejść do trzech egzaminów: z języka polskiego, matematyki i z języka obcego. Tych egzaminów nie można oblać, ale przystąpienie do nich jest warunkiem ukończenia podstawówki. Do tego egzaminy te odgrywają znaczącą rolę przy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych (to połowa wszystkich punktów do zdobycia). Dla ósmoklasistów to pierwszy zewnętrzny egzamin w życiu - podejdzie do niego około 348 tysięcy uczniów.