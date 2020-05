Czy dojdzie do amnestii maturalnej? Wciąż nie ma decyzji co z poprawkowiczami

W tym roku maturę ustną z języka polskiego i obcego miało poprawiać około 8 tys. uczniów, którzy oblali te egzaminy w zeszłym roku. Czy przystąpią do nich teraz? Problem w tym, że rząd odwołał ustną część tegorocznych egzaminów maturalnych z powodu pandemii COVID-19. - Nasi uczniowie chcieliby wiedzieć, co z nimi będzie - mówią nauczyciele.

"Przez cały rok pracowałam z dwójką uczniów, którzy w tym roku mieli poprawiać ustną maturę z języka angielskiego. To pracowici młodzi mężczyźni, ale tak się złożyło, że w zeszłym roku sobie z tą maturą nie poradzili. Jestem pewna, że w tym roku byłoby inaczej, bo ciężko pracowali. Tymczasem matury ustne odwołano. I ja i oni chcielibyśmy wiedzieć, co z nimi będzie" - pisze Joanna, korepetytorka z Warszawy.

- Czekam na rozporządzenie ministra edukacji. Na dziś jedyne co mogę powiedzieć to, że nie przeprowadzamy ustnych matur - mówi krótko Marcin Smolik, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Nie ma ustnych egzaminów, nie wszyscy się cieszą

O tym, że matury nie rozpoczną się zgodnie z planem (powinny wystartować w poniedziałek 4 maja) uczniowie dowiedzieli się 9 kwietnia. To wtedy minister edukacji Dariusz Piontkowski poinformował, że matury trzeba będzie przesunąć, a uczniowie o nowym terminie dowiedzą się nie później niż trzy tygodnie przed egzaminami.

Wielu uczniów odetchnęło z ulgą - bo egzaminy ustne potrafią być stresujące. Poza tym likwidacja ustnych oznacza, że aby zdobyć w tym roku maturę wystarczy uzyskać 30 proc. punktów z egzaminów pisemnych z języka polskiego, języka obcego i matematyki oraz podejść do dowolnego egzaminu na poziomie rozszerzonym (ale w tym przypadku nie grozi oblanie).

Jednak są uczniowie, których wcale te wieści nie ucieszyły. To poprawkowicze, którym nie udało się zaliczyć egzaminu ustnego w poprzednich latach i w tym roku zamierzali poprawić swój wynik. W całym kraju jest takich osób około 8 tys. Większość z nich oblała egzamin z języka obcego.

29.04| 22 maturzystów ze Szczecina i Polic na co dzień uczących się w szkole w niemieckim Loecknitz dostało specjalne przepustki od Granicznego Inspektora Sanitarnego. Mogą przekraczać granice bez obowiązku kwarantanny

22 maturzystów z przepustkami od sanepidu. Mogą jeździć do szkoły w Niemczech

22 maturzystów z przepustkami od sanepidu. Mogą jeździć do szkoły w Niemczech 29.04| 22 maturzystów ze Szczecina i Polic na co dzień uczących się w szkole w niemieckim Loecknitz dostało specjalne przepustki od Granicznego Inspektora Sanitarnego. Mogą przekraczać granice bez obowiązku kwarantanny TVN24

PiS nie chce porównań do Giertycha

Co z nimi będzie? Z informacji tvn24.pl wynika, że rządzący najpoważniej rozważają dwa scenariusze: amnestię maturalną lub przeprowadzenie ustnych egzaminów dla chętnych.

W przypadku pierwszej z możliwości, PiS nie chce ryzykować porównań z sytuacją, do której w 2006 roku doprowadził ówczesny szef MEN Roman Giertych. Zdecydował wtedy, że uczniowie, którzy oblali jeden egzamin, mogą otrzymać świadectwo dojrzałości. Warunkiem jego otrzymania było uzyskanie ze wszystkich przedmiotów (łącznie z "oblanym") średniej co najmniej 30 procent punktów. Z tej możliwości skorzystało około 50 tysięcy maturzystów.

Filolodzy potrzebują ustnych

Zorganizowanie ustnych egzaminów dla chętnych to z kolei poważny problem logistyczny. Ministerstwo odwołało część ustną, tłumacząc się względami bezpieczeństwa. W dużych szkołach egzaminy ustne trwały przez kilka dni od rana do wieczora, byłoby trudno je zabezpieczyć pod względem epidemiologicznym. A do tego właściwie ta część matury nie liczy się przy rekrutacji na uczelnie. Biorą ją pod uwagę tylko niektóre filologie obce.