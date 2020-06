Anna Kamieńska. Kim była poetka z matury z języka polskiego?

Noszę od dzieciństwa cały ten bagaż: Skrzypce ojca w czarnym futerale, Drewniany talerz z napisem: "Do soli i chleba gości nam potrzeba", Jedną dróżkę głęboką, Po której przesuwa się cień konia i wozu, Ścianę pleśni, Rozkładane łóżeczko, Wazon z gołąbkami, Przedmioty Trwalsze nad życie, Wypchanego głuszca Na spróchniałym kredensie, Ach, i jeszcze tę całą Piramidę schodów i drzwi. To nielekko Dźwigać tyle rupieci, A wiem, że do końca Nie pozbędę się ani jednego. Aż przyjdzie mądra moja matka, Przyjdzie znikąd donikąd, I powie: – Złóż to wszystko, córuchno. To nie ma sensu.