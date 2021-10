Akcja "Matki na granicę". Dziś protest pod placówką SG w Michałowie

Ogólnopolski protest "Matki na granicę. Miejsce dzieci nie jest w lesie!" rozpocznie się w sobotę po południu pod budynkiem Straży Granicznej w Michałowie. - To bardzo ważne, by to kobiety pokazały, że nie ma zgody na wywożenie dzieci do lasu - mówiła w rozmowie z TVN24 pomysłodawczyni akcji Joanna Stańczyk ze Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet. Protestujący wiozą ze sobą ciepłe ubrania, lekarstwa i jedzenie, zebrane dla migrantów. Swoją obecność zadeklarowały byłe pierwsze damy: Jolanta Kwaśniewska i Anna Komorowska.

Protest ma się odbyć w Michałowie, a więc w miejscowości, w której pod koniec września pojawili się migranci z dziećmi, a wobec których Straż Graniczna zastosowała tzw. push back i odstawiła na granicę z Białorusią.

Jadą z lekarstwami, jedzeniem, ciepłymi ubraniami

Po godz. 4 nad ranem grupa około 30 osób wyruszyła z Wrocławia. Po drodze autokar ma stanąć w Warszawie, gdzie wsiądą kolejni uczestnicy wydarzenia. Część uczestników protestu ma przyjechać do Michałowa prywatnymi samochodami.

Łącznie - w autokarze i autach - jest około kilkuset worków z rzeczami dla osób przebywających na granicy. To m.in ciepłe ubrania, lekarstwa, jedzenie, ogrzewacze.

Początek protestu zaplanowany jest na godzinę 14.

Koordynator akcji: ogrom dobroci od osób przerósł nasze oczekiwania

- Myślę, że bardzo ważne, by to pokazały kobiety, że nie ma zgody na wywożenie dzieci do lasu - mówiła w rozmowie z TVN24 pomysłodawczyni akcji Joanna Stańczyk ze Stowarzyszenia Dolnośląski Kongres Kobiet.

Uczestnicy protestu jadą na granicę z ciepłymi rzeczami, lekarstwaim i jedzeniem TVN24

O szczegółach akcji mówił także Jędrek Kawecki z Fundacji Równik Praw, który jest koordynatorem ogólnopolskiej akcji.

- Cały autokar jest wypełniony darami. Dodatkowo połowa darów nie została przez nas jeszcze zagospodarowana, bo tego jest tak dużo. Ogrom dobroci od osób przerósł nasze oczekiwania. Mogę poinformować, że wczoraj otrzymaliśmy potwierdzenie, że w naszym wydarzeniu w Michałowie będą brały udział byłe pierwsze damy: Jolanta Kwaśniewska i Anna Komorowska - przekazał.

"Jesteśmy zobligowani do tego, żeby w jakiś sposób wesprzeć ludzi"

Współorganizatorka akcji Katarzyna Kuca, również aktywistka z Fundacji Równik Praw, mówiła, że jedzie protestować, ponieważ "nie zgadza się z tym, co się dzieje". - Jeśli rząd nie reaguje, to my obywatele jesteśmy zobligowani do tego, żeby w jakiś sposób wesprzeć ludzi, którzy znajdują się na granicy. Jestem również matką, nie wyobrażam sobie, żeby dzieci w takich warunkach spędzały chociażby dobę, a one tam siedzą dniami, tygodniami - dodała.

