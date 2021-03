"Całe szczęście, że są jeszcze takie odważne osoby, jak te trzy kobiety"

Wystarczy już tych fanatyków religijnych w naszym kraju w 2021 roku, którzy każdego, kto nie jest po ich myśli, chcieliby wsadzić do więzienia, przeczołgać po sądach. Inna Polska jest możliwa – mówił w "Faktach po Faktach" europoseł Lewicy Robert Biedroń. - Sprawy tęczy to naprawdę są dla mnie sprawy drugoplanowe – mówił zaś w "Kropce nad i" lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Obaj politycy odnieśli się do wyroku płockiego sądu, który uniewinnił trzy kobiety oskarżone o obrazę uczuć religijnych.

Sąd Rejonowy w Płocku uniewinnił we wtorek trzy oskarżone w procesie o obrazę uczuć religijnych. Sprawa dotyczy rozlepiania w 2019 r. wokół jednego z tamtejszych kościołów nalepek z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej z tęczową aureolą. Wyrok nie jest prawomocny. Wydając we wtorek wyrok, sąd uznał m.in., że zachowanie wszystkich trzech oskarżonych nie wypełniło znamion zarzucanego im czynu, w tym działania intencjonalnego.

- Oskarżenie nie wykazało w żaden sposób, że działania oskarżonych były intencjonalnie ukierunkowane na obrazę uczuć religijnych katolików, a zamiarem działań było znieważenie wizerunku Matki Boskiej Częstochowskiej – mówiła sędzia Agnieszka Warchoł w wygłoszonym uzasadnieniu. Jak wyjaśniła, motywem zachowania oskarżonych "było wsparcie osób LGBT, walka o ich równouprawnienie, w reakcji na instalację Grobu Pańskiego w kościele św. Dominika w Płocku, zawierającą treści przyrównujące osoby LGBT do grzechu".

"Inna Polska jest możliwa"

Europoseł Lewicy i lider Wiosny Robert Biedroń wyraził w "Faktach po Faktach" w TVN24 zadowolenie z wyroku płockiego sądu. Zapowiedział też, że Lewica złoży w Sejmie projekt dotyczący wykreślenia z Kodeksu karnego art. 196, który przewiduje karę nawet do dwóch lat pozbawienia wolności dla tego, kto "obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych".

W jego ocenie art. 196 to "relikt średniowiecza", który nie powinien być stosowany w państwie demokratycznym.

- Artykuł (...) o obrazie uczuć religijnych obowiązuje w Polsce i w krajach islamu. To jest ewenement. Ten artykuł jest traktowany i stosowany od lat już jako kazanie dla artystów, aktywistów, obrońców praw człowieka, dla dziennikarzy. Wtedy, kiedy władza chce podciągnąć te lejce i ten kaganiec, to nakłada go na tych krnąbrnych i niepokornych – ocenił lider Wiosny.

Kto obraża uczucia religijne innych osób, znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów religijnych, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Dodał, że "całe szczęście, że są jeszcze takie odważne osoby, jak te trzy kobiety, które stanęły po tej dobrej stronie mocy i taki sąd, który okazał się jeszcze niezawisły".

Biedroń mówił również, że o tęczy jako symbolu przymierza Boga z ludźmi, jest mowa w Biblii. - To znaczy, że ktoś autorów Pisma Świętego będzie ścigał? Naprawdę wystarczy już tych fanatyków religijnych w naszym kraju w 2021 roku, którzy każdego, kto nie jest po ich myśli, chcieliby wsadzić do więzienia, przeczołgać po sądach. Inna Polska jest możliwa i ja wierzę, że wcześniej czy później takiej Polski dożyjemy – powiedział Biedroń.

Kukiz: Ucieszyłbym się dużo bardziej z wyroków względem zbrodniarzy w sutannach. Sprawa tęczy jest drugoplanowa TVN24

Kukiz: sprawa tęczy jest dla mnie drugoplanowa

Do wtorkowego wyroku płockiego sądu odniósł się również w "Kropce nad i" Paweł Kukiz, lider Kukiz'15. - Ja bym się dużo bardziej ucieszył z wyroków zastosowanych względem zbrodniarzy w sutannach, którzy molestują, czy molestowali dzieci. To jest dla mnie sprawa pierwszej wagi. Natomiast te sprawy tęczy to naprawdę są dla mnie sprawy drugoplanowe – powiedział.

- Bóg jest też tęczą, jest kolorem - nie mam co do tego wątpliwości - jest wszystkim – dodał.

Jego zdaniem kwestie takie, jak sprawa tęczowej aureoli "to są naprawdę zbyt małe, zbyt mało istotne sprawy, żeby się na tym skupiać". - Wolałbym się skupić na komisji do spraw pedofilii, na absolutnym braku odpowiedzialności wśród molestujących księży – powiedział Kukiz.

Wskazywał, że "mamy czas pokuty w tej chwili właśnie, idealny czas do tego, żeby Kościół, hierarchowie w szczególności uderzyli się w pierś i błagali o przebaczenie". - Bo inaczej pogrzebią ten Kościół, który jest wspólnotą, który niestety hierarchowie zawłaszczyli sobie i zrobili sobie z tego "bizancjum" – dodał Kukiz.

