10-letni Kacper znalazł w sobie siłę, by opowiedzieć policji, jak bardzo nad jego rodziną znęca się ich ojczym. To historia, która z jednej strony wzrusza, bo chłopiec ocalił i siebie, i brata - z drugiej każe zadać pytanie, dlaczego to dziecko zachowało się tak, jak zachować powinien się dorosły. Psychologowie szukają odpowiedzi w słowach matki. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Na matce 10-letniego Kacpra ciąży zarzut znęcania się nad synem, za co grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat pozbawienia wolności. Chłopiec trzy tygodnie temu przyszedł na policję, żeby powiedzieć, że jest regularnie bity i maltretowany przez ojczyma. Matka też była bita - nad nią też się znęcał, uratował ich syn. - Jestem dumna z tego, co zrobił. Przykre jest tylko to, że ja nie miałam na tyle odwagi, żeby to zrobić wcześniej – mówi matka Kacpra.