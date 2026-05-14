Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Politycy zawsze są z tyłu tych zmian"

|
Miłosz Przepiórkowski i Mateusz Urban
Urban: politycy zawsze są z tyłu tych zmian
Źródło wideo: TVN24
Mamy ogromną satysfakcję, to jest ogromny krok dla całej społeczności - mówił w "Tak jest" w TVN24 Miłosz Przepiórkowski. Komentował dokonanie pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa zawartego przez parę jednopłciową w stołecznym Urzędzie Stanu Cywilnego. Wraz z mężem Mateuszem Urbanem przyznali jednak, że w Polsce nie można mówić o równości małżeńskiej i komentowali udział polityków w zmianach w tym zakresie.

Gośćmi "Tak jest" w TVN24 byli Mateusz Urban i Miłosz Przepiórkowski, para, która wygrała przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, a ten zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego do dokonania transkrypcji ich aktu małżeństwa. Mężczyźni wzięli ślub 29 kwietnia 2023 roku w Berlinie.

"To jest ogromny krok dla całej społeczności"

Prowadzący Piotr Jacoń pytał parę o odczucia wobec tego, co w czwartek wydarzyło się w stołecznym ratuszu. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że stołeczny Urząd Stanu Cywilnego dokonał pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa zawartego przez parę jednopłciową.

"Dokonaliśmy pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Dokonaliśmy pierwszej transkrypcji aktu małżeństwa osób tej samej płci"

WARSZAWA

- [Mamy - red.] ogromną satysfakcję. To jest ogromny krok, myślę, dla całej społeczności - ocenił Przepiórkowski. Para stwierdziła jednak, że w Polsce wciąż nie można mówić o równości małżeńskiej.

- Po pierwsze pary osób tej samej płci nie mogą zawierać związku małżeńskiego na terenie Polski, tylko muszą wyjeżdżać za granicę, żeby to się stało, i nie ma równości małżeńskiej, dopóki pary osób tej samej płci nie będą traktowane tak samo, jak wszystkie inne pary małżeńskie - mówił Przepiórkowski.

Miłosz Przepiórkowski i Mateusz Urban
Miłosz Przepiórkowski i Mateusz Urban
Źródło zdjęcia: TVN24

"Politycy zawsze są z tyłu tych zmian"

Piotr Jacoń pytał też o komentarz do słów Donalda Tuska z wtorku. Premier przed posiedzeniem Rady Ministrów mówił między innymi, że decyzja o wydaniu rozporządzenia w sprawie transkrypcji aktów takich małżeństw "nie będzie otwarciem możliwości adopcji przez pary jednopłciowe".

Tusk o małżeństwach jednopłciowych. "Chciałbym przeprosić"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk o małżeństwach jednopłciowych. "Chciałbym przeprosić"

Przepiórkowski ocenił, że słowa Tuska to "dzielenie na lepsze pary i gorsze pary". Dla Mateusza Urbana wypowiedź szefa rządu oznacza, że "trochę jest po staremu, bez względu na to, jaka partia [rządzi - red.]".

- Wszystkie te zmiany i wiele innych dzieje się tylko i wyłącznie dzięki organizacjom społecznym, dzięki stronie społecznej - mówił Urban. - Politycy zawsze są z tyłu tych zmian - dodał.

Przygotowali rozporządzenie

W środę wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podpisał projekt rozporządzenia zmieniającego wzory aktu małżeństwa w sprawie par jednopłciowych.

Konieczny jest jeszcze podpis szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego. Oświadczył on w czwartek, że zajmie się tym w ciągu kilku najbliższych dni. Zaznaczył jednak, że transkrypcja nie jest równoznaczna z tym, że małżeństwa zawarte za granicą będą miały wszystkie prawa.

Przełomowy wyrok NSA

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł w marcu w sprawie transkrypcji do polskiego rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Sąd nakazał stołecznemu urzędowi stanu cywilnego dokonanie wpisu w ciągu 30 dni.

Wcześniej, w 2023 roku, NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dwa lata później - w listopadzie 2025 r. - Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków.

Od marca NSA nakazał transkrypcję aktów małżeństwa w sumie siedmiu par jednopłciowych. Według resortu spraw wewnętrznych i administracji pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych.

OGLĄDAJ: "Jesteśmy już mężem i mężem". Wygrali przed NSA
pc

"Jesteśmy już mężem i mężem". Wygrali przed NSA

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: TVN24
Udostępnij:
Tagi:
LGBTmałżeństwaNaczelny Sąd Administracyjny
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
PiS
"Sami się wpakowaliśmy". Jak PiS "połyka żabę"
Marcin Złotkowski
Łukasz Pach i jego służbowe samochody
Samochody za milion, co rok nowy telefon i 240 tysięcy dodatku dla dyrektora pogotowia
Artur Węgrzynowicz
Statek wycieczkowy "Ambition" zacumowany w Bordeaux
Jedna osoba nie żyje, kilkadziesiąt z objawami. Kolejny wycieczkowiec z wirusem
Zdrowie
Karol Nawrocki
Ziobro w USA. Nawrocki zabrał głos
Polska
Premier Donald Tusk rozmawiał w środę z prawniczką i aktywistką na rzecz praw człowieka Amal Clooney i aktorem Georgem Clooneyem
Premier o rozmowie z Clooneyami. Jednym zdaniem
Polska
Premiera książki "Czarnek. Biografia nieedukacyjna"
"Duże zaskoczenie". Pokazali dwa oblicza Czarnka
Polska
W garażu drukowane były plakaty Marcina Romanowskiego
Romanowski przerywa milczenie po wyjeździe Ziobry
Polska
chodzenie spacer bieg nogi buty AdobeStock_99599801
Tyle kroków wystarczy, by nie wróciły kilogramy? Naukowcy wyjaśniają
Zdrowie
Paweł Zalewski
Nocne telefony do prezydenta. Wiceszef MON tłumaczy
11 osób przeżyło katastrofę samolotu
Samolot spadł do oceanu. Katastrofę przeżyło 11 osób
Jolanta Sobierańska-Grenda
Przełożyli ci kolonoskopię? Ministra zdrowia ma radę. Skorzystają nieliczni
Gabriela Sieczkowska
Mieszkańcy Sielc mają dość kliniki metadonowej
Żyli spokojnie, nagle stracili poczucie bezpieczeństwa. "Pojawili się tu agresywni ludzie"
"UWAGA!"
Brigitte Macron
Dlaczego Brigitte Macron "straciła panowanie nad sobą"? Wraca incydent z samolotu
Świat
Prace przy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie
Dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie odwołany
WARSZAWA
14 1230 konfa tk-0001
Święczkowski nie wpuścił sędziów na spotkanie z komisją z Rady Europy
Mikołaj Stępień
Zniszczony słupek na ulicy Piotrkowskiej w Łodzi
"Antyterrorystyczny" słupek nie wytrzymał spotkania z dostawczakiem
Łódź
Most Świętokrzyski
16-latek brutalnie pobity. Trzaskowski: to uczeń jednej z naszych szkół, zapewniamy pomoc
WARSZAWA
Tom Rose i Radosław Sikorski
Sikorski spotkał się z ambasadorem USA. Jest komunikat
Polska
Steffen Kotré
"Skandaliczna sprawa". Oburzenie po konferencji w Sejmie
Mikołaj Gątkiewicz
Joan Collins na czerwonym dywanie w Cannes
"Wybaczcie, jeśli tym razem podkreślamy wiek". Te zdjęcia zachwyciły świat
Maciej Wacławik
Robert Lewandowski i Małgorzata Tomaszewska
Robert Lewandowski na swojej studniówce. Dziennikarka TVN pokazała nagranie
Polska
Donals Trump
Kieliszek Trumpa w Pekinie. Mały gest, duże zainteresowanie
Kuba Koprzywa
Dyrektor pogotowia w Katowicach i jego kierowca
"To nie tylko moje". Dyrektor pogotowia tłumaczy się z kontrowersyjnych wydatków
Katowice
Marco Rubio
Zmienili pisownię nazwiska Rubio, by mógł wjechać do Chin
Świat
Plaża, morze, wakacje, lato
Pogoda na wakacje. Co mówi eksperymentalna prognoza IMGW
METEO
Donald Trump podczas wizyty w Chinach
Trump: Xi zaoferował pomoc w zakończeniu wojny
BIZNES
Drzewa pod wiaduktem w Radomiu
W Radomiu posadzili drzewa pod wiaduktem
Magdalena Gruszczyńska
Deszcz, ulewy
Pogoda będzie groźna. Za sprawą niżów genueńskich
METEO
Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki i Przemysław Czarnek
"Nie wiadomo, w którym kierunku nasza partia zmierza". Wszystkie konflikty w PiS
Marcin Złotkowski
Rzeka Czarna Hańcza - zdjęcie poglądowe
Nieznana substancja w Czarnej Hańczy i Wigrach
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica