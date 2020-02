- Bardzo tęsknię za sportem i mam nadzieję, że do niego wrócę – mówi, ale sport na razie trzeba było zawiesić, więc Mateusz realizuje się muzycznie. To on napisał słowa piosenki, w realizacji nagrania pomogli mu ratownicy z Podkarpacia.

- Jestem bardzo dumny, że powstał taki teledysk, bo chciałem, żeby to był hymn chorych. Słyszałem, że dzieciaki z oddziałów podobno to śpiewają i lubią tę piosenkę – mówi Mateusz Rejowski.

I rzeczywiście powodzenie teledysku jest ogromne - w internecie ma setki tysięcy odsłon. To wszystko nie byłoby możliwe, gdyby nie Tomasz Micek i Mateusz Mokrzycki, zespół ratowników medycznych. - Magią tego utworu jest pozytywny przekaz. To, co wiele osób podkreślało w komentarzach, że oni jednocześnie płaczą, mają ciary na ciele, ale to jest tak pozytywne, że daje otuchę – mówi ratownik Mateusz Mokrzycki.