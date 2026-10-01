Mateusz Piskorski zatrzymany w sprawie Collegium Humanum

Jacek Dobrzyński o kolejnych zatrzymaniach w śledztwie w sprawie Collegium Humanum Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Wojciech Olkusnik/East News

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O potwierdzenie naszych informacji zwróciliśmy się do prokurator Katarzyny Calów-Jaszewskiej z Prokuratury Krajowej. - Wśród podejrzanych jest Mateusz P. - odpowiedziała pani prokurator.

Mateusz Piskorski (w środku) Źródło zdjęcia: Wojciech Olkusnik/East News

O co dokładnie jest podejrzany? Według ustaleń reporterów "Superwizjera" i tvn24.pl śledczy twierdzą, że Piskorski brał udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Prokuratura Krajowa ma dzisiaj opublikować komunikat o nowych zatrzymanych w sprawie Collegium Humanum i przedstawionych im zarzutach.

Mateusz Piskorski to były rzecznik i poseł Samoobrony. W 2015 roku zakładał prorosyjską partię Zmiana. Znany jest między innymi z tego, że w 2014 roku pojechał w charakterze obserwatora na zorganizowane przez Rosję referendum na okupowanym Krymie, uznając, że nie doszło tam do naruszeń prawa.

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Zatrzymanie Mateusza Piskorskiego

Piskorski został zatrzymany w maju 2016 roku. Prokuratura oskarżyła go o działalność szpiegowską na rzecz cywilnego wywiadu Rosji oraz Chin. Według śledczych miał z tego tytułu osiągać znaczne korzyści majątkowe. W maju 2019 roku opuścił areszt po wpłaceniu przez jego środowisko polityczne 200 tysięcy złotych kaucji.

Sprawa wciąż toczy się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. Piskorski nie został jeszcze skazany prawomocnym wyrokiem, co oznacza, że w świetle prawa pozostaje osobą niewinną. Piskorski powrócił do aktywnej polityki. Obecnie ściśle współpracuje z posłem Grzegorzem Braunem. W styczniu 2026 roku Braun zaproponował mu objęcie pierwszego miejsca na liście Konfederacji Korony Polskiej w najbliższych wyborach parlamentarnych zaplanowanych na 2027 rok.