Polska Mateusz Morawiecki zrezygnował z szefostwa we frakcji Europejskich Konserwatystów i Reformatorów Filip Czerwiński |

Morawiecki o wieczornym spotkaniu: będziemy rozmawiać o tym, co robić po decyzjach kierownictwa PiS Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Art Service

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"W związku z wykluczeniem z Prawa i Sprawiedliwości premier Mateusz Morawiecki złożył (zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią) rezygnację z funkcji przewodniczącego Europejskich Konserwatystów i Reformatorów" - poinformował we wtorek wieczorem Piotr Mueller na platformie X.

W związku z wykluczeniem z Prawa i Sprawiedliwości premier @MorawieckiM złożył (zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią) rezygnację z funkcji przewodniczącego @ECRparty. https://t.co/8tJVjSz6es — Piotr Müller (@PiotrMuller) July 28, 2026 Rozwiń

Morawiecki: pozostanę blisko was

Na oficjalnym profilu partii został zamieszczony list Morawieckiego, z dzisiejszą datą. Były premier napisał w nim, że nadszedł czas, w którym musi bardziej skupić się na wyzwaniach stojących przed jego "ukochaną Polską".

"Z tego powodu postanowiłem zrezygnować z funkcji przewodniczącego partii ECR" - oświadczył Morawiecki. "Ta decyzja nie zmienia mojego przywiązania do naszej rodziny politycznej. Na zawsze pozostanę blisko was i będę wspierać nasze wspólne wartości i pracę na forum europejskim" - dodał.

Partia ECR we wpisie oświadczyła, że "z wielkim żalem" dowiedziała się o decyzji Mateusza Morawieckiego, i że ją szanuje. Poinformowano, że obowiązki przewodniczącego przejął Carlo Fidanza, członek partii Bracia Włosi.

The ECR Party has learned with great regret of President Mateusz Morawiecki's decision to step down in order to focus more fully on the political challenges facing Poland.



While fully respecting his decision, the Party expresses its sincere gratitude for his leadership,… pic.twitter.com/7wukKVg4OV — ECR Party (@ECRparty) July 28, 2026 Rozwiń

Na konferencji prasowej po posiedzeniu Komitetu Politycznego PiS rzecznik partii Rafał Bochenek przekazał, że prezes Jarosław Kaczyński "będzie rekomendował nowego kandydata na szefa EKR".

Mateusz Morawiecki był szefem partii ECR od zeszłego roku, gdzie zastąpił na tym stanowisku Giorgię Meloni, obecnie premier Włoch. Pełnił tę funkcję, chociaż nie jest europosłem. W Parlamencie Europejskim ECR ma obecnie 68 członków, w głównej mierze z partii Bracia Włosi (24 członków) oraz Prawo i Sprawiedliwość (20 członków).