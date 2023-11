Mateusz Morawiecki złożył dymisję

Morawiecki o "praźródle" sukcesu swojego rządu

- Podsumowując te cztery lata, chciałbym przejść przez to w pewnej chronologii czterech wielkich kryzysów, które na nas spadły i to, że mogliśmy na nie reagować - oceniał dalej. - Zacznę od tego najwcześniejszego, który uderzył już wkrótce po rozpoczęciu Sejmu tej ostatniej kadencji. To kryzys pandemiczny, kryzys COVID-19. Ten kryzys, który mógł doprowadzić do gigantycznego wzrostu bezrobocia, upadłości setek tysięcy firm i jednocześnie do tego, aby polska gospodarka bardzo gwałtownie cofnęła się w rozwoju - wspomniał.