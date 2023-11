Kobosko: premier oczekuje na gości, którzy nie przyjdą

czytaj dalej

W sytuacji kiedy nie mamy refundacji procedury in vitro, przychodzą do nas pary, które latami nie zgłaszają się do ośrodka leczenia niepłodności, w ogóle nie rozpoczynają diagnostyki, bo one wiedzą, że nie stać ich na leczenie - mówiła w "Tak jest" w TVN24 Marta Górna ze Stowarzyszenia na rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania Adopcji "Nasz Bocian". - Procedura in vitro to nie jest tylko koszt 12, 15 lub 20 tysięcy złotych, ale to są lata badań - podkreśliła Małgorzata Rozenek-Majdan, ambasadorka inicjatywy "Tak dla in vitro".