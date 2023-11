Prezydent "jest więźniem swojej dotychczasowej kadencji"

Do pełnej kompromitacji nie dojdzie, jeżeli Morawiecki się otrząśnie, chwilę pobiega po swoich kolegach i stwierdzi, że nie jest w stanie przedstawić poważnego gabinetu prezydentowi - mówił w "Rozmowie Piaseckiego" Marek Borowski.

Były marszałek Sejmu, senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski był pytany w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 o decyzję prezydenta Andrzeja Dudy, który powierzył misję stworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu.

W tym kontekście przypomniano słowa Borowskiego z emitowanych 30 października "Faktów po Faktach" w TVN24, w których senator ocenił, że "jeżeli Andrzej Duda, mimo wszystko, zdecyduje się na powierzenie misji Morawieckiemu, to jest to pełna kompromitacja." - No i jest - skomentował teraz Borowski. - Jest jeszcze pytanie, czy ona zostanie domknięta, bo poseł marszałek senior (Marek) Sawicki tajemniczo oświadczył, że być może pan Morawiecki misję przyjmie, ale zaraz ją odda - dodał.

Borowski zauważył dalej, że "do pełnej kompromitacji nie dojdzie, jeżeli Morawiecki się otrząśnie, chwilę pobiega po swoich kolegach i stwierdzi, że nie jest w stanie przedstawić poważnego gabinetu prezydentowi".

- Bo to tak wygląda, że najpierw ten, który otrzymuje misję, przychodzi do prezydenta z całym rządem i następuje zaprzysiężenie. Więc jeżeli dojdzie do wniosku, że to będzie jednak śmiesznie wyglądało, to być może przyjdzie do prezydenta, tak jak kiedyś, dawno temu, profesor Geremek i powie: nie mogę stworzyć rządu. Wtedy takiej pełnej kompromitacji nie będzie - przewidywał.

Prezydent "nie miał wyjścia"

Dopytywany, dlaczego prezydent zdecydował się postawić na Morawieckiego, odparł, że jego zdaniem "to są zawiłości psychologiczne". - Ale jeśli chodzi o prezydenta, to on jest więźniem swojej dotychczasowej kadencji, po której nie ma szans na żadną porządną robotę, z wyjątkiem jakiejś pracy w ramach PiS-u, na przykład prezesa - stwierdził.

- W związku z tym, ponieważ polityczny lud PiS-owski oczekiwał, że Morawiecki dostanie tę misję, oni cały czas przekonują się nawzajem, że wygrali wybory i w związku z tym tę misję Morawiecki powinien dostać, no to Duda nie miał wyjścia. To tylko świadczy o tym, że on dba wyłącznie o własny interes, ale tak to wyszło.

