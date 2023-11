Trzaskowski o misji Morawieckiego: to gra na czas, która szkodzi polskiemu interesowi

Mateusz Morawiecki został skazany na misję samobójczą, tylko i wyłącznie po to, żeby ten rząd mógł jeszcze odrobinę trwać - mówił w "Faktach po Faktach" w TVN24 Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy i wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej. Dodał, że to jest "gra na czas", która "szkodzi polskiemu interesowi".

- Dziwi mnie to, że pan premier w to brnie, dlatego że, (...), to już zaczyna chyba wszystkich bawić. Liczba memów na ten temat przekracza setki. Lepiej by było, żeby nie było tego spektaklu, dlatego że naprawdę Polacy czekają na ten nowy rząd. Nowy rząd musi szybko uzyskać pieniądze z Unii Europejskiej, więc ta gra na czas po prostu szkodzi polskiemu interesowi - powiedział.

Trzaskowski mówił, że Mateusz Morawiecki "został skazany na misję samobójczą właśnie tylko i wyłącznie po to, żeby ten rząd mógł jeszcze odrobinę trwać, żeby oficjele PiS-owscy mogli zarobić jeszcze jedną pensję". - Szkoda tylko, że to dzieje się po prostu z uszczerbkiem dla powagi państwa. I - tak jak powiedziałem - przekłada się na bardzo konkretne problemy, choćby z pozyskiwaniem unijnych pieniędzy".

- Tak dużo PiS mówił o woli suwerena, a teraz tę wolę ma w wielkim poważaniu. A oprócz tego, naprawdę trzeba się zabrać do roboty, naprawiać to, co PiS zepsuł, pozyskiwać pieniądze w Unii Europejskiej. Dzisiaj sytuacja geopolityczna jest bardzo trudna - mówił Trzaskowski podkreślając, że "nie stać nas na to, żeby był taki niby rząd, tylko po to, żeby niektórzy politycy, PiS-owcy mogli wziąć jeszcze jedną pensję, albo żeby ewentualnie podjąć kontrowersyjne decyzje" - dodał prezydent Warszawy.