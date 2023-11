Czy Mateuszowi Morawieckiemu uda się utworzyć rząd? "Ani ja w to nie wierzę, ani pan w to nie wierzy. Nikt w to nie wierzy"

Nie mam takiej wiedzy - stwierdził w "Kropce nad i" wiceminister funduszy i polityki regionalnej Marcin Horała, pytany o to, czy premier Mateusz Morawiecki skompletował rząd. - To jest paranoja, hucpa polityczna, którą produkujecie. Nie macie większości, udajecie, że ją macie, przychodzicie do Sejmu skarżyć się, że nie macie większości, bo ktoś was ogrywa, a z drugiej strony gracie w grę, mówiąc "na pewno Morawiecki zbierze większość" - komentował proces tworzenia rządu przez Morawieckiego Krzysztof Gawkowski.

- Ten proces niewątpliwie trwa - przekonywał w "Kropce nad i" Horała. Pytany, czy premierowi udało się zbudować większość parlamentarną, odpowiedział: - Nie. To jest rzecz powszechnie znana, że na ten moment w Sejmie funkcjonuje inna większość.

Horała, dopytywany, czy zna ministrów, którzy otrzymali propozycję wejścia do rządu, oznajmił: - Proces ten trwa, szczerze mówiąc, nie rozmawialiśmy o tym.

- Pan premier, kiedy przyjdzie taki moment, ten skład (rządu - red.) - ogłosi - dodał.

Goście programu Kropka nad i: Marcin Horała i Krzysztof Gawkowski

Gawkowski: to jest hucpa polityczna

Krzysztof Gawkowski z Nowej Lewicy zwrócił się do Horały: - Panie ministrze, jak pan odpowiada, co dzisiaj dzieje się w rządzie, jak składacie ten nowy rząd, to mam wrażenie, że sierotka Marysia poszukuje swoich krasnali, ale krasnale się zgubiły.

- To jest paranoja, hucpa polityczna, którą produkujecie. Nie macie większości, udajecie, że ją macie, przychodzicie do Sejmu skarżyć się, że nie macie większości, bo ktoś was ogrywa, a z drugiej strony gracie w grę, mówiąc "na pewno Morawiecki zbierze większość". Ani ja w to nie wierzę, ani pan w to nie wierzy, nikt w to nie wierzy - ironizował Gawkowski.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:tas/kg