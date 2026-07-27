Były premier "wspiera kobiety"? Barbara Nowacka reaguje
W piątek lider stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki wziął udział w spotkaniu stowarzyszenia "Kobiety wspierają kobiety". Były premier zamieścił po tym wydarzeniu zdjęcie w koszulce z napisem "wspieramy kobiety", jaką miał otrzymać od organizacji.
"W piątek Panie ze Stowarzyszenia 'Kobiety Wspierają Kobiety' sprawiły mi świetny prezent! Dziękuję za koszulkę z pięknym i ważnym hasłem. Będę ją nosił z dumą!" - czytamy w poście byłego premiera na Instagramie.
Nowacka do Morawieckiego: ty wspierasz kobiety?
Na wpis Mateusza Morawieckiego zareagowała w poniedziałek ministra edukacji Barbara Nowacka.
"Typie! Ty wspierasz kobiety?" - napisała ministra na X. Dodała, że to właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości i - jak podkreśliła - na "polecenie" Morawieckiego "policja tłumiła protesty w obronie praw kobiet pałkami i gazem".
"Lepiej już siedź cicho z resztą PiSu. Lub dwóch PiSów" - zaznaczyła Nowacka, nawiązując do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości.
Fala protestów za rządów PiS
W 2020 roku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, w całej Polsce przeszły protesty organizowane między innymi przez Strajk Kobiet. Manifestujący sprzeciw wobec wyroku TK protestowali m.in. pod kancelarią premiera, domem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, siedzibą PiS w Warszawie oraz na ulicach wielu polskich miast.
W trakcie protestów dochodziło do przepychanek demonstrantów z policją, która w niektórych przypadkach tłumiła protesty z użyciem gazu łzawiącego, czy pałek teleskopowych.