Polska Były premier "wspiera kobiety"? Barbara Nowacka reaguje Mikołaj Stępień |

Mateusz Morawiecki opublikował zdjęcie w koszulce stowarzyszenia "Kobiety wspierają Kobiety" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Instagram.com/morawieckipl

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W piątek lider stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki wziął udział w spotkaniu stowarzyszenia "Kobiety wspierają kobiety". Były premier zamieścił po tym wydarzeniu zdjęcie w koszulce z napisem "wspieramy kobiety", jaką miał otrzymać od organizacji.

"W piątek Panie ze Stowarzyszenia 'Kobiety Wspierają Kobiety' sprawiły mi świetny prezent! Dziękuję za koszulkę z pięknym i ważnym hasłem. Będę ją nosił z dumą!" - czytamy w poście byłego premiera na Instagramie.

Mateusz Morawiecki w koszulce stowarzyszenia "Kobiety wspierają Kobiety" Źródło zdjęcia: Instagram.com/morawieckipl

Nowacka do Morawieckiego: ty wspierasz kobiety?

Na wpis Mateusza Morawieckiego zareagowała w poniedziałek ministra edukacji Barbara Nowacka.

"Typie! Ty wspierasz kobiety?" - napisała ministra na X. Dodała, że to właśnie za rządów Prawa i Sprawiedliwości i - jak podkreśliła - na "polecenie" Morawieckiego "policja tłumiła protesty w obronie praw kobiet pałkami i gazem".

"Lepiej już siedź cicho z resztą PiSu. Lub dwóch PiSów" - zaznaczyła Nowacka, nawiązując do rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości.

Typie! Ty wspierasz kobiety?

To za Twoich rządów policja tłumiła protesty o prawa kobiet pałkami i gazem. Na Twoje polecenie.

Lepiej już siedź cicho z resztą PiSu. Lub dwóch PiSów pic.twitter.com/960A6nx9Wa — Barbara Nowacka (@barbaraanowacka) July 27, 2026 Rozwiń

Fala protestów za rządów PiS

W 2020 roku po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, w całej Polsce przeszły protesty organizowane między innymi przez Strajk Kobiet. Manifestujący sprzeciw wobec wyroku TK protestowali m.in. pod kancelarią premiera, domem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, siedzibą PiS w Warszawie oraz na ulicach wielu polskich miast.

W trakcie protestów dochodziło do przepychanek demonstrantów z policją, która w niektórych przypadkach tłumiła protesty z użyciem gazu łzawiącego, czy pałek teleskopowych.