Komisja Europejska prosiła o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Jest odpowiedź polskiego rządu

Komisja Europejska otrzymała od Polski odpowiedź na prośbę dotyczącą wycofania wniosku z Trybunału Konstytucyjnego - przekazał we wtorek rzecznik KE Christian Wigand. Chodzi o list unijnego komisarza do spraw sprawiedliwości Didiera Reyndersa dotyczący wniosku premiera Mateusza Morawieckiego w sprawie unijnego prawa. Rzecznik zapewnił, że Komisja "nie zawaha się w razie potrzeby skorzystać ze swoich uprawnień wynikających z traktatów".

W pierwszej połowie czerwca unijny komisarz do spraw sprawiedliwości Didier Reynders wysłał list do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i ministra do spraw Unii Europejskiej Konrada Szymańskiego z prośbą o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyższości prawa polskiego nad europejskim. Wskazał na obawy, "jakie budzi ten wniosek w odniesieniu do zasady lojalnej współpracy i praworządności". Chodzi o wniosek skierowany przez premiera Mateusza Morawieckiego do TK pod koniec marca.