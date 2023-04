Mateusz Morawiecki leci do USA. "Relacje polsko-amerykańskie dawno nie były tak dobre"

Premier Mateusz Morawiecki udaje się z wizytą do Stanów Zjednoczonych. - Relacje polsko-amerykańskie dawno nie były tak dobre, a może nigdy nie były aż tak dobre, tak mocne - powiedział przed wylotem na płycie Lotniska Chopina w Warszawie. Szef rządu wyjaśnił, że celem wizyty jest umacnianie wypracowanej strategicznej koncepcji partnerstwa.

Premier Mateusz Morawiecki we wtorkowy poranek wziął udział w briefingu prasowym dla mediów na płycie Lotniska Chopina w Warszawie. Przekazał, że udaje się do Stanów Zjednoczonych, "by umacniać sojusz z naszym najpotężniejszym sojusznikiem". - Z krajem, który gwarantuje bezpieczeństwo Europie, a w szczególności naszej części Europy - mówił.