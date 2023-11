Premier bez większości zaprasza do rozmów. Chętnych brak

Premier Mateusz Morawiecki wystosował zaproszenia do rozmów do szefów Nowej Lewicy, Polski 2050, PSL i Konfederacji w związku z powierzoną mu przez prezydenta Andrzeja Dudę misją tworzenia rządu. Kluby parlamentarne odmówiły jednak spotkania. - Byłoby bezproduktywne, więc nie ma sensu go przeprowadzać - powiedział lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. Zdaniem szefa klubu Lewicy Krzysztofa Gawkowskiego Morawiecki "montuje koalicję polskich nieszczęść"

Mateusz Morawiecki zaprosił przedstawicieli klubów parlamentarnych do KPRM i chce tam rozmawiać o "budowaniu Koalicji Polskich Spraw, mającej kluczowe znaczenie dla skutecznej realizacji obietnic złożonych Polakom". "Prezentowane dotychczas propozycje obejmują szeroki zakres kwestii, zarówno gospodarczych, jak i społecznych - rodzin, edukacji i zdrowia" - wskazał premier w zaproszeniu.

Do wyboru pozostawił jeden z terminów: czwartek 23 listopada między godz. 9 a 14 lub piątek 24 listopada między 10 a 15.

Politycy Nowej Lewicy, Polski 2050, PSL i Konfederacji nie chcą jednak rozmawiać z Morawieckim i odmówili spotkania.

Kosiniak-Kamysz: to spotkanie byłoby bezproduktywne. Gawkowski: Morawiecki montuje koalicję polskich nieszczęść

- Trzeba jasno i wyraźnie powiedzieć, że jesteśmy umówieni na koalicję z Koalicją Obywatelską i z Lewicą jako Trzecia Droga, więc to spotkanie byłoby bezproduktywne, więc nie ma sensu go przeprowadzać - powiedział lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Premier przysłał zaproszenia do klubów parlamentarnych informując, że chciałby rozmawiać o koalicji polskich spraw. Ale ja informuję pana premiera, że nie ma koalicji polskich spraw, tylko premier Morawiecki montuje koalicję polskich nieszczęść - stwierdził z kolei szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski, kandydat na wicepremiera w potencjalnym przyszłym rządzie Donalda Tuska.

Jak dodał, "my na spotkania do premiera w sprawie oszukanego rządu z oszukanym premierem na czele nie będziemy chodzili, bo to jest nieodpowiedzialne, to jest niszczenie państwa".

- Kiedy premier widzi, że jest inna większość, to po co robi te spotkania? Hucpa polityczna, a w hucpie politycznej Lewica nie będzie uczestniczyła - podkreślił.

Kierwiński: Morawiecki jest w stu procentach Dyzmą polskiej polityki

O zaproszenie od szefa rządu pytany był też przez PAP sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. - Zakładam, że nikt się nie wybiera na spotkania z Morawieckim - powiedział. - Poważni politycy z oszustami nie rozmawiają, a Morawiecki jest politycznym oszustem - stwierdził.

Polityk odniósł się także do samej misji sformowania rządu przez Morawieckiego. - Jedna kwestia, bardzo poważna, to jak prezydent Andrzej Duda mógł doprowadzić do takiej farsy, że osoba, która nie ma żadnej szansy na stworzenie rządu dziś udaje, że ten rząd tworzy - powiedział. - Jest też taka warstwa dość zabawna tej sytuacji, jak kolejni, aktualni ministrowie Morawieckiego mówią, że do rządu Morawieckiego się nie wybierają i nie dostali od niego zaproszenia, nikt z nimi o tym nie rozmawiał. To jest ośmieszenie idei parlamentarnej demokracji w Polsce i odpowiada za to pan prezydent Duda i sam Morawiecki, który dla utrzymania przez kilka tygodni władzy zachowuje się niepoważnie - ocenił poseł KO.

- Jak patrzę na Morawieckiego to mam kadr ze świetnego polskiego filmu "Kariera Nikodema Dyzmy", gdy Nikodem Dyzma mówi, jakby tu się jeszcze utrzymać przez kilka miesięcy na stanowisku. Morawiecki jest w stu procentach Dyzmą polskiej polityki - ocenił Marcin Kierwiński.

