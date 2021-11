Morawiecki spotkał się z Johnsonem. "Polska jest naszym najbliższym europejskim sojusznikiem w NATO"

Morawiecki podziękował Johnsonowi za te słowa, podkreślił, że sytuacja migracyjna w Polsce jest bardzo intensywna i jest to problem dla całej Europy.

- Widzimy, że w tym nowym porządku świata pojawiają się niekoniecznie dobrzy gracze na naszych granicach i to jest istotne wyzwanie dla wspólnoty transatlantyckiej. Musimy być solidarni - podkreślił szef polskiego rządu.

Morawiecki: mamy wspólne stanowisko co do przyczyn i rozwiązań kryzysów

Spotkanie zakończyło się około godziny 13. Premier Morawiecki rozmawiał z polskimi dziennikarzami. Powiedział, że przy Downing Street doszło do "bardzo dobrej rozmowy między przyjaciółmi". - Widać, że Wielka Brytania wspiera nas w wielu aspektach naszych działań, praktycznie we wszystkim co postrzegamy jako ryzyko geopolityczne - mówił.