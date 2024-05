Były premier Mateusz Morawiecki nie udzielił odpowiedzi wprost na kilkukrotnie zadawane przez dziennikarzy pytanie, co zrobił po otrzymaniu informacji z Najwyższej Izby Kontroli o nieprawidłowościach w Funduszu Sprawiedliwości. - Wiarygodność NIK w tej sprawie jest dla mnie mniejsza niż zero - mówił Morawiecki. Niewiarygodne są też dla niego zeznania Tomasza Mraza i opublikowane przez niego nagrania rozmów polityków Suwerennej Polski dotyczących zarządzania milionami z Funduszu.

Były premier Mateusz Morawiecki był pytany przez dziennikarzy o aferę Funduszu Sprawiedliwości. Morawieckiego zapytano, co zrobił z raportami Najwyższej Izby Kontroli, która informowała o nieprawidłowościach już trzy lata temu. - Najwyższa Izba Kontroli straciła w moich oczach miano urzędu publicznego. W ślad za innymi taśmami, (...) widać było, że szef Najwyższej Izby Kontroli mówi do pana Donalda Tuska "szefie". Coś takiego czytałem, przynajmniej w mediach, bo tego nie odsłuchiwałem sam. A więc wiarygodność NIK-u w tej sprawie jest dla mnie mniejsza niż zero - mówił Morawiecki.