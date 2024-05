Sejmowa komisja śledcza do spraw wyborów korespondencyjnych będzie kontynuowała przesłuchanie Mateusza Morawieckiego. Były premier jest przesłuchiwany w związku z wydanymi przez niego decyzjami - polecenia Poczcie Polskiej podjęcia i realizacji "czynności zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym" i zobowiązania PWPW do wydrukowania pakietów wyborczych. Początek obrad komisji przewidziano na godzinę 13.

Szef komisji poseł Dariusz Joński z Koalicji Obywatelskiej powiedział dziennikarzom po poprzednim, czwartkowym przesłuchaniu Morawieckiego, że był on kluczowym świadkiem komisji. - Bo to on podpisał decyzje odbierającą z jednej strony uprawnienia PKW i przekazującą je do PWPW i Poczty Polskiej bez podstawy prawnej, co orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny i co było w raporcie NIK-u - podkreślił.