Premier Mateusz Morawiecki i karta do głosowania

Premier Mateusz Morawiecki podczas jednego ze środowych głosowań w Sejmie chodził z elektroniczną kartą do głosowania po ławach rządowych. To wśród części internautów wzbudziło podejrzenia, że mógł oddawać głos "na dwie ręce". Centrum Informacyjne Rządu wytłumaczyło sytuację, przypominając, że "każdy poseł ma własną kartę do głosowania, która może być używana w każdym terminalu na sali".