Mateusz Morawiecki obligacje kupił w grudniu. Czy premier wiedział o nadchodzącej wojnie?

Rzecznik rządu Piotr Mueller został w środę zapytany w RMF FM o moment zakupu obligacji przez premiera Mateusza Morawieckiego . Jak przyznał, doszło do tego w grudniu 2021 roku. Na stwierdzenie, że doszło do tego po tym, jak premier dowiedział się, że prawdopodobnie w Ukrainie dojdzie do wojny, Mueller odparł: - Jak wszyscy się dowiedzieli, że jest takie ryzyko.

- Gdyby w grudniu ktoś wiedział w stu procentach, że będzie wojna, to mam nadzieję, że Europa Zachodnia zupełnie inaczej by zareagowała - dodał Mueller. - Ale robienie zarzutów z tego, że premier polskiego rządu kupuje obligacje jest absurdalne - stwierdził.

Rzecznik rządu o obligacjach Morawieckiego

Prowadzący rozmowę w RMF FM zwracał uwagę, że "mamy obligacje kupione w grudniu z wiedzą dotyczącą wybuchu wojny w Ukrainie , z wiedzą dotyczącą prawdopodobnie efektów gospodarczych". - Ale z czyją wiedzą? - dopytywał Mueller. - Premiera - odparł prowadzący. - Nie, nie, momencik, ale jaką wiedzą? Pan mówi w tej chwili o tej wiedzy, którą premier dzielił się publicznie, o tej wiedzy pan mówi? Przyzna pan, że w listopadzie premier publicznie mówił o poważnym zagrożeniu geopolitycznym. Ostrzegał przed nim, nie tylko Polaków, ale wszystkich ludzi w Europie. Miał spotkania w Warszawie i całej Europie. O tej wiedzy publicznie dostępnej pan mówi? - powiedział Mueller. - O wiedzy publicznie dostępnej i o prawdopodobieństwie wybuchu tej wojny, którą premier miał z danych wywiadowczych - powiedział prowadzący. Przypomniał w tym kontekście, że "16 listopada była od amerykańskiego wywiadu pewna informacja, że do wybuchu wojny w Ukrainie dojdzie". - Jeżeli ktoś chciałby wykorzystywać takie dane to właśnie kupiłby na przykład akcje spółek, a nie obligacje - stwierdził Mueller.

Morawiecki o zakupionych obligacjach i inflacji. "Skąd miałem wiedzieć, czy ja jestem jasnowidzem?"

Szef rządu we wtorek na kanale youtubowym Przygody Przedsiębiorców był pytany o zarzuty opozycji, że kupił obligacje, gdyż wiedział, że inflacja wzrośnie (oprocentowanie części obligacji jest uzależnione od inflacji). - Ależ skąd miałem wiedzieć, czy ja jestem jasnowidzem? Czy ktokolwiek na świecie przewidział to, co się dzieje w tym roku, w zeszłym roku? Każdy kto się interesuje ekonomią wie doskonale, że jest to po prostu niemożliwe. Każdy kto się interesuje rzeczywistością wie, że tylko jasnowidzowie - jeśli ktoś w nich wierzy - mogą takie rzeczy przewidywać - mówił premier.