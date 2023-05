Morawiecki o Ziobrze: krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje

Nie ma co marudzić, kwękać. Trzeba zabrać się do roboty. Minister sprawiedliwości ma dużo do zrobienia. Krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje - komentował premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w porcie w Gdyni. Odpowiedział w ten sposób na krytykę ze strony ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, wyrażoną między innymi w opublikowanym w poniedziałek wywiadzie prasowym.

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla tygodnika "Do Rzeczy" zarzucił premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że ten "pomylił się we wszystkich najważniejszych decyzjach unijnych" . "W efekcie zgody premiera na unijny mechanizm warunkowości i KPO, Polska będzie stopniowo traciła suwerenność" - powiedział minister.

Morawiecki: krowa, która dużo ryczy, mało mleka daje

Dodał, że "polityka to jest gra ze wszech miar zespołowa". - Jak to w zespole, są tacy, którzy ciągle narzekają, marudzą, że im nikt nie podaje piłki, i są tacy, którzy walczą o to, żeby jak najwięcej osiągnąć w trudnych, kryzysowych okolicznościach. Nie ma co marudzić, kwękać. Trzeba zabrać się do roboty. Minister sprawiedliwości ma dużo do zrobienia - powiedział szef rządu.