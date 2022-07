Morawiecki: żałuję, że tak niewiele udało się Ministerstwu Sprawiedliwości. Ziobro: to samokrytyka ze strony premiera

Żałuję, że do tej pory tak niewiele udało się Ministerstwu Sprawiedliwości - przyznał w wywiadzie premier Mateusz Morawiecki. Premier komentował w nim między innymi pracę resortu nad zmianami w wymiarze sprawiedliwości. Słowa te skomentował Zbigniew Ziobro. - Traktuję to jako przyznanie się przez pana premiera do błędu - skomentował.

O to, czy te słowa traktuje bardziej jako reprymendę czy motywację, pytany był na konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro . - Traktuję jako przyznanie się przez pana premiera do błędu, jakim było blokowanie przez niego przez ostatnie lata dalszej reformy sądownictwa pod naciskiem Unii Europejskiej - odpowiedział.

Ziobro stwierdził, że "cieszy się, że premier doszedł do wniosku, że to był błąd".

- Bo ja zawsze mówiłem konsekwentnie, że powinniśmy zrobić to co do nas należy, czyli dokończyć reformy sądownictwa. Wydaje mi się, że pan premier dochodzi do takiego samego wniosku, zwłaszcza że pani (Vera) Jourova, a w ślad za nią pani (Ursula) von der Leyen znowu powiedziały, że nawet po tych zmianach i tak tych pieniędzy nam nie dadzą - dodał.