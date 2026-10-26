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Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz w Rozwoju Plus? Mateusz Morawiecki odpowiedział

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Kulisy odejścia Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Leszek Szymański/PAP
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Lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki został zapytany na konferencji o ewentualną współpracę z Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz. Były premier zaznaczył, że Rozwój Plus i była minister w wielu obszarach są "na bardzo różnych pozycjach".

W ubiegły czwartek dotychczasowa ministra funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła w serwisie X, że rezygnuje z zasiadania w rządzie. W sobotę Szymon Hołownia poinformował, że zarząd Polski 2050 podjął decyzję o usunięciu Pełczyńskiej-Nałęcz z partii.

W poniedziałek przed elektrociepłownią w Nowym Dworze Mazowieckim na konferencji dotyczącej cen energii lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki był pytany o ewentualne dołączenie Pełczyńskiej-Nałęcz do ugrupowania. Jak odparł były premier, żadnych takich rozmów nie ma. - W bardzo wielu obszarach jesteśmy na bardzo różnych pozycjach z panią minister - powiedział.

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- Natomiast muszę powiedzieć, że jej krytyka tego rządu to ta sprawa, z którą mogę się zgodzić. Ale nie oznacza to, że będziemy zapraszali byłą panią minister do Rozwoju. My mamy bardzo konkretne nasze priorytety - zaznaczył.

- Jesteśmy otwarci na współpracę z bardzo wieloma środowiskami, łączymy siły z różnymi środowiskami w całej Polsce. Natomiast nie prowadzimy żadnych rozmów z byłą panią minister - podkreślił Morawiecki.

Mateusz Morawiecki
Mateusz Morawiecki
Źródło zdjęcia: Leszek Szymański/PAP

Polityczna kariera Pełczyńskiej-Nałęcz

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz nie kandydowała do Sejmu i nie była posłanką. Jako szefowa Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej miała dbać o właściwe wykorzystanie środków z Krajowego Planu Odbudowy.

Kierowany przez nią resort wynegocjował z Komisją Europejską sześć rewizji KPO, dzięki czemu udało się złagodzić tak zwane kamienie milowe, czyli zadania, reformy oraz inwestycje, które Polska zobowiązała się wykonać w zamian za środki z unijnego Funduszu Odbudowy.

Objęła stanowisko przewodniczącej Polski 2050 po rezygnacji Hołowni i styczniowych wyborach. W połowie lutego w partii doszło do rozłamu, w wyniku którego ministra klimatu Paulina Hennig-Kloska wraz z grupą kilkunastu parlamentarzystów opuściła ugrupowanie, tworząc nowy klub parlamentarny Centrum.

30 września, niedługo przed dymisją, Pełczyńska-Nałęcz informowała, że cała pula środków przewidzianych w KPO zostanie zainwestowana, a inwestycje już zrealizowane odpowiadają za 1,5 procent wzrostu PKB.

Źródło: PAP
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Tagi:
Mateusz MorawieckiKatarzyna Pełczyńska-NałęczRozwój PlusPolska 2050
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