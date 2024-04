Morawiecki nazwał Orbana "przyjacielem", a Budapeszt "miastem wolności"

- Chciałbym podziękować mojemu przyjacielowi Viktorowi Orbanowi za zorganizowanie tego spotkania i oczywiście Budapesztowi za to, że jest miastem, w którym panuje wolność słowa, w którym każdy może wyrazić swoje myśli - rozpoczął swoje wystąpienie Morawiecki. Podkreślił, że Budapeszt to fantastyczne miasto, miasto wolności, ale także miasto wolności słowa.

Morawiecki odpowiada Sikorskiemu

Morawiecki odniósł się także do wypowiedzi ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego , jaka padła w czwartek w polskim Sejmie. - Panie marszałku, proszę o usprawiedliwienie nieobecności pana posła Mateusza Morawieckiego, bo on dzisiaj ma coś ważniejszego do roboty. Mianowicie, jak rozumiem, jest w drodze do Budapesztu na kolejny "sabat" proputinowskich nacjonalistów – powiedział wczoraj szef MSZ.

W odpowiedzi na te słowa Morawiecki przypomniał, że on sam, a także obecny na CPAC były premier Słowenii Janez Jansza, czeski premier Petr Fiala i prezes PiS Jarosław Kaczyński byli wśród pierwszych europejskich liderów, który w niecały miesiąc po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę udali się do Kijowa. - W tym czasie przyjaciele Donalda Tuska oferowali (prezydentowi Ukrainy) Wołodymyrowi Zełenskiemu pomoc w opuszczeniu Kijowa i 5 tysięcy hełmów dla Ukrainy – dodał Morawiecki,.

5 tysięcy hełmów bojowych stanowiło pierwszą - i przez pewien czas jedyną – pomocą wojskową, jaką Ukrainie, stojącej w obliczu rosyjskiej agresji zbrojnej, zaoferował rząd w Berlinie. Dotarły one do Ukraińców już po rozpoczęciu wojny.

Donald Tusk krytykował wówczas Niemcy za zbyt ograniczone wsparcie dla Kijowa i wzywał zachodnich sojuszników do dostaw broni dla odpierających rosyjską ofensywę Ukraińców. - Ukraina ma szansę wygrać tę wojnę, ale wymaga to znacznie większego wsparcia ze strony Europy, szczególnie ze strony największych i najbogatszych państw, takich jak Niemcy - mówił Tusk, wówczas jako szef Rady Europejskiej, we wrześniu 2022 roku w Poczdamie. - Jeśli poczucie winy i odpowiedzialności za II wojnę ma Niemców do czegoś zobowiązywać, to do pełnego zaangażowania się po stronie Ukrainy w obronie przed agresorem — przekonywał.