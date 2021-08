Mateusz Morawiecki na granicy polsko-białoruskiej: reżim Łukaszenki wybrał niewłaściwą granicę

Premier Mateusz Morawiecki na granicy polsko-białoruskiej spotkał się między innymi z przedstawicielami Straży Granicznej. Szef rządu powiedział, że "sytuacja, z którą się mierzymy, jest bez precedensu". Dodał, że reżim Alaksandra Łukaszenki "wybrał granicę polsko-białoruską do dokonania prowokacji".

Premier Mateusz Morawiecki przebywa we wtorek z wizytą w województwie podlaskim. Spotkał się przedstawicielami Straży Granicznej, Wojska Polskiego i Policji w Kuźnicy.

Po spotkaniu na konferencji prasowej Morawiecki odniósł się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. - Sytuacja, z którą się mierzymy, jest bez precedensu. Reżim Łukaszenki wybrał granicę polsko-białoruską do dokonania prowokacji. Ta prowokacja polega na tym, że popychani w kierunku polskiej granicy mają być Irakijczycy - ludzie, którzy mają stanowić instrument w polityce zagranicznej Łukaszenki - mówił Morawiecki. Jak ocenił, "to właśnie próba wywołania wielkiego, ogólnoeuropejskiego kryzysu migracyjnego".

Mateusz Morawiecki: reżim Łukaszenki wybrał niewłaściwą granicę

- Polska stawia tamę tego typu prowokacjom, tego typu zachowaniom. Reżim Łukaszenki wybrał niewłaściwą granicę, bo granica Polski jest i będzie dobrze strzeżona – powiedział premier. Dodał, że "dla nas bezpieczeństwo jest priorytetem, bezpieczeństwo na granicach, tak jak tutaj, granicy polsko-białoruskiej, bezpieczeństwo na ulicach".

Szef rządu mówił, że "musimy być przygotowani na wszelkiego typu prowokacje, na działania bez precedensu, działania niestandardowe po stronie reżimu białoruskiego".

- Zrobimy wszystko, żeby Polska była krajem bezpiecznym, żeby Polacy mogli spokojnie żyć, spokojnie pracować bez ryzyka wielkich migracji, które chcą wywołać nasi przeciwnicy ze Wschodu – dodał.

Morawiecki przypomniał, że na miejscu jest 1,5 tysięcy żołnierzy, a za parę dni ma być łącznie około dwóch tysięcy. - Będą oni pomagać Straży Granicznej w patrolowaniu granicy z Białorusią - powiedział.

Rzecznik Komisji Europejskiej o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej EBS

Komendant Straży Granicznej: zawsze będziemy stać za wami murem

Podczas konferencji głos zabrał także komendant Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga. - W tym roku obchodzimy 30-lecie Straży Granicznej i w tym roku przyszło nam zmierzyć się z falą nielegalnej imigracji ze strony Łukaszenki, z kierunku Białorusi - powiedział generał.

Podziękował funkcjonariuszom za ich postawę i zaangażowanie. - I za to, że jesteście wierni rocie złożonego ślubowania: "strzec granicy Rzeczypospolitej Polskiej nawet z narażeniem życia". Każdego dnia udowadniacie, że służba naszej najjaśniejszej Rzeczypospolitej jest naszym prawdziwym powołaniem - dodał.

Przekazał podziękowania od ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, do których się dołączył. - Zawsze będziemy stać za wami murem, za to, co robicie. Pamiętajcie, wykonujecie wszystko zgodnie z prawem i na podstawie prawa. Chronicie granicy Rzeczypospolitej Polskiej, ale również chronicie zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. Jesteście do tego zobowiązani - powiedział.

- Polacy będą wam za to wdzięczni, chociaż dzisiaj jesteśmy różnie oceniani. Jest to dla mnie zaszczyt i honor, że mogę tutaj stać przed wami i wam za to dziękować - dodał.

Sytuacja na granicy z Białorusią

Polska oraz kraje bałtyckie - Litwa, Łotwa, Estonia - zarzucają Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na jej terytorium w ramach tzw. wojny hybrydowej. We wspólnym oświadczeniu premierzy państw: Polski, Litwy, Łotwy i Estonii stwierdzili, że bieżący kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany przez reżim Alaksandra Łukaszenki. Wezwali też władze białoruskie do zaprzestania działań prowadzących do eskalacji napięć.

W poniedziałek po południu szef MON Mariusz Błaszczak poinformował, że jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się budowa płotu na granicy polsko-białoruskiej.

Na wysokości miejscowości Usnarz Górny wciąż przebywają 24 osoby. Relacja reportera TVN24 TVN24

Migranci koczują w Usnarzu Górnym

W Usnarzu Górnym, na granicy polsko-białoruskiej, po stronie Białorusi, od kilkunastu dni koczuje grupa migrantów. Osoby te nie są wpuszczane do Polski, granicę zabezpiecza Straż Graniczna i żołnierze. Migranci koczujący po białoruskiej stronie nie chcą wracać na Białoruś. Według informacji Straży Granicznej grupa liczy obecnie 24 osoby.

Autor:js/kab

Źródło: PAP, TVN24